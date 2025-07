Una trattativa di scambio decisiva che può cambiare gli equilibri di mercato tra Inter e Juventus, in cui Lookman ha una posizione centrale

Ultimi giorni di relax per i giocatori nerazzurri – prima i non coinvolti nel Mondiale per Club, poi i reduci dalla competizione FIFA – che tra qualche giorno faranno ritorno in Viale della liberazione, dove andrà in scena il ritiro estivo pre campionato. In attesa di delineare il quadro ufficiale delle amichevoli estive, la dirigenza meneghina prosegue il lavoro sul fronte mercato. Tante le incognite e i dubbi da sciogliere: uno dei quali il nodo su Davide Frattesi.

Il centrocampista – rientrato in anticipo a Milano -, d’accordo con il club, si è sottoposto a un’operazione per risolvere un fastidio all’ernia inguinale che lo tormentava da mesi. Un intervento programmato, mirato a metterlo in piena forma per la nuova stagione, ma in bilico è la sua permanenza tra le fila nerazzurre.

Il futuro del centrocampista ex Sassuolo resta ancora una questione da sciogliere: Frattesi per qualche settimana è stato al centro di alcune dinamiche di mercato, riguardanti l’interesse dell’Atletico Madrid, poi mai effettivamente concretizzato dato che sarebbe andata a scontrare con la proposta di rinnovo del contratto fornita dall’Inter.

Tuttavia, il club catalano non sarebbe l’unico ad aver messo gli occhi sul giocatore: anche la Juventus avrebbe mostrato interesse per il classe 1999, proponendo sul piatto dei nerazzurri un clamoroso scambio, dipeso soprattutto da Ademola Lookman.

Juve-Frattesi, spunta uno scambio shock: ecco chi può finire all’Inter

Secondo quanto riportato da la Repubblica, la Juventus avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore. Frattesi è da tempo un pallino dei bianconeri, già battuti sul tempo dall’Inter al momento del suo passaggio dal Sassuolo. Ora la Vecchia Signora, con Comolli al timone dell’area tecnica, sembra pronta a tornare all’assalto, valutando i margini di un’operazione comunque complicata.

La Juventus con Davide Frattesi nel mirino valuta l’opzione di uno scambio con l’Inter per convincere il club nerazzurro a cedere il centrocampista. In questa trattativa, l’Inter potrebbe chiedere in cambio Nico Gonzalez, soprattutto nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’arrivo di Lookman, altro nome sul taccuino dei dirigenti milanesi.

Di fronte alle attenzioni esterne, l’Inter ha deciso di muoversi con decisione. Il club vuole blindare Frattesi e sta lavorando per prolungare il contratto fino al 2029, con un adeguamento dell’ingaggio: dai 2,8 milioni attuali si passerebbe a 3,8 milioni a stagione. Un chiaro segnale della fiducia nei confronti del centrocampista, diventato sempre più centrale nel progetto nerazzurro.

A rafforzare la posizione dell’Inter c’è anche un cambiamento in panchina: l’addio di Simone Inzaghi, con cui Frattesi non aveva un rapporto idilliaco, ha aperto nuovi scenari. Il nuovo allenatore Cristian Chivu ha già manifestato l’intenzione di puntare forte su di lui.

Tra offerte di mercato, rinnovi contrattuali e nuovi assetti tattici, Frattesi si trova davanti a un bivio importante. La Juventus osserva con attenzione, ma l’Inter ha già mosso le sue pedine: la contropartita di Nico Gonzalez, qualora non dovesse concretizzarsi l’arrivo di Lookman, potrebbe rivelarsi decisiva per i bianconeri.