Colantuono a CB: “Allegri e il corto muso, solo una battuta. Ho un certezza sul derby”

Con mister Stefano Colantuono per fare le carte al derby, cercando di capire segreti, debolezze e punti di forza dei due allenatori.

Colantuono, partiamo da Chivu. Come sta cambiando l’Inter di Inzaghi?

“Intanto, sembra che si sia rimesso in linea di galleggiamento. Qualche battuta d’arresto con le big l’ha avuta, ma come rosa resta la più completa del campionato. Chivu conosce l’ambiente, forse c’era bisogno per la rosa di una scossa. Chivu si è dimostrato subito all’altezza, nonostante le solite polemiche all’italiana. Ha preso in mano la rosa in modo brillante”

Da allenatore, qual è la qualità migliore che scorge in Chivu?

“Rispondere qui è difficile. Già aver rimesso la barca in linea di galleggiamento subito è già tanto. Christian è entrato nella testa dei calciatori, ha fatto tornare tutto alla normalità all’Inter. Ha lavorato più a livello psicologico che tecnico-tattico. Ha dato tanta serenità, non pensiate sia facile una cosa del genere”

Come pensa imposterà il derby?

“Il derby si prepara da solo, sarà una frase fatta ma è vero. L’allenatore non ha un grande dispendio di energie da porre durante la preparazione di questa gara. Ci sono solo pochi accorgimenti tattici: sicuramente ci sarà l’approccio giusto da parte di tutti i calciatori”.

Colantuono, Allegri ed un Milan di alto profilo

Il Milan arriva al derby dopo il pareggio di Parma che ha portato con sé tante polemiche, vista la rimonta subita dai rossoneri.

Colantuono, veniamo al Milan. Senza dubbio, con Allegri c’è stato un rilancio delle ambizioni

“La classifica sta lì a testimoniarlo. Conosco molto bene Massimiliano, non avevo alcun dubbio. Ha messo insieme diversi elementi: anche quelli che non si possono menzionare pubblicamente. Il Milan ha una buona rosa e Allegri sta normalizzando il Milan”.

Resta Allegri mister ‘corto muso’? Vede un Milan da difesa forte e ripartenza?

“Ma ‘corto muso’ è solo una battuta. Max è intenditore di ippica: bisogna vincere e se vinci 1-0 o 3-0 sono sempre tre punti. Stiamo parlando di un allenatore preparato. Un vincente, al netto delle battute”.

Come crede affronterà il derby il tecnico rossonero?

“Stesso discorso che vale per Chivu. Non dici molti ai calciatori in avvicinamento alla gara. Si va in campo non per decidere un campionato, ma c’è tanta voglia di far bene. Sono due squadre che stanno andando avanti con valori importanti. Ci sono momenti, poi, in un derby dove l’allenatore può e forse anche deve fare poco. Prepari la gara e sai che i giocatori daranno tutto”.