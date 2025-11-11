“Conte ha rassegnato le dimissioni”: a Napoli è caos totale

Sono ore e giorni molto difficili per Antonio Conte e il Napoli, ecco cosa sta succedendo effettivamente: tutti i dettagli.

Il Napoli è in caos totale, e a testimonianza di ciò gli ultimi risultati ottenuti dal club campano, che di fatto senza Kevin De Bruyne sembra tutta un’altra squadra.

Per quanto in molti hanno sempre pensato che la presenza dell’ex calciatore del Manchester City fosse addirittura deleteria per il gioco del Napoli, con un calciatore chiave come Scott McTominay in difficoltà rispetto alla scorsa stagione proprio per questo, i numeri non mentono: gli azzurri senza De Bruyne sono decisamente calati in fase offensiva, tant’è vero che nelle ultime quattro partite – dopo il suo infortunio – hanno segnato un solo gol, quello di Anguissa nella vittoria contro il Lecce in trasferta del 28 ottobre.

Dopodiché, solo pareggi e sconfitte. Peraltro, anche le conclusioni verso la porta sono state poche: 14 in quattro match disputati. E non sarebbe l’unico grande problema di queste ore.

“Conte ha rassegnato le dimissioni”: alta tensione a Napoli

Il Napoli ha subito un’altra pesante sconfitta, quella amturata in casa del Bologna per 2-0. Un Ko che ha portato Antonio Conte a fare alcune dichiarazioni che potrebbero rendere il clima per il club partenopeo più teso che mai. Questo perché principalmente il tecnico leccese è stato molto chiaro sul da farsi; se qualcosa non cambierà presto, potrebbe fare anche delle importanti valutazioni insieme alla società campana, magari allontanandosi dal club Campione d’Italia in carica.

Qualcosa che sui social già è stato previsto da qualche tifoso, che evidentemente ha preso malissimo la sconfitta contro il Bologna di Vincenzo Italiano e si è lanciato velocemente verso allontanamenti alquanto drastici e clamorosi. Per il momento non c’è dato sapere ancora nulla in riferimento alle possibili dimissioni di Antonio Conte da allenatore del Napoli, anche perché è passato fin troppo poco tempo dall’ultimo match di Serie A, e certe valutazioni non vanno mai fatte a caldo.

Tuttavia, più di un utente sul social X ha lanciato questo genere di pronostico, che come possiamo comprendere sta facendo davvero discutere nelle ultime ore. Come abbiamo visto a inizio articolo, l’assenza di De Bruyne sta rendendo la vita davvero difficile al Napoli, ma non può né deve essere l’alibi di una squadra che sembra meno carica e affamata della scorsa stagione.

Su questo, principalmente, Conte, dirigenza e calciatori si devono concentrare, in modo tale da resettare ogni cosa e ripartire dalle cose buone. Che sicuramente ci sono, per quanto dopo una sconfitta così pesante possano apparire poco visibili.