Massimiliano Allegri è un allenatore molto esigente: lo sta dimostrando con una scelta durissima che non lascia spazio ai sentimentalismi dei tifosi…

Il calciomercato ha finalmente fatto il suo corso: le rose che i team di Serie A si ritrovano in questo momento della stagione resteranno invariate fino alla prima sosta utile per il calciomercato. Per alcune squadre è andato tutto liscio, altre come ad esempio Inter e Juventus – con il caso Kolo Muani che ha provocato malumori in Francia come in Italia a quanto pare – hanno fatto i conti con qualche intoppo.

Probabilmente per il Milan il migliore acquisto di tutta la stagione sportiva è stato però un uomo che non scende materialmente in campo: si tratta di Massimiliano Allegri. Il coach italiano ha conosciuto tante volte il successo, prima con lo stesso Milan una decina di anni fa con cui divorziò bruscamente dopo che la società aveva in effetti venduto tutti i giocatori che per Max erano fondamentali, poi con la Juventus e ora tenterà di ripetersi con i Diavoli.

Allegri si trova per le mani un Milan che ha decisamente bisogno di una scossa e di una bella dose di autostima per riuscire dove lo scorso anno non ha trovato una quadra e, soprattutto, per puntare decisamente alla Champions League e magari combattere anche per la vittoria del campionato. Non sembra facile, però, visto che i rossoneri hanno già avuto un brusco scivolone ed hanno un difetto.

Furia di Allegri: lo farà fuori

Dopo il disastroso esordio con la Cremonese che si è rivelata una squadra più solida e composta del previsto ed ha inflitto una sorprendente sconfitta per 2-1 al Milan – più per merito dei neopromossi che per demerito dei ragazzi di Allegri a dirla tutta – è ora per il Milan di rimettersi in carreggiata. Allegri prima deve però risolvere il nodo di Gordo più importante della squadra: la punta.

Il Milan che domenica prossima alle 20:45 affronterà il Bologna ha un problema in attacco al punto che Allegri secondo le nostre fonti non sarebbe convinto ne di Santiago Gimenez ne di Cristopher Nkunku per l’attacco. La soluzione? Secondo il parere di Sky Sport la probabile formazione del team rossonero dovrebbe essere un 4-4-2 in cui ci sono due attaccanti, ossia Gimenez stesso e Saelemaekers sui due lati dell’area di rigore.

Un dubbio amletico che però Allegri ha ancora una settimana per risolvere: non manca infatti l’ipotesi che a togliere le castagne dal fuoco possa essere l’immancabile Rafael Leao. Tra sette giorni, sapremo cosa Mister Allegri ha scelto di fare.