Dusan Vlahovic ha le idee molto chiare: il bomber serbo ha messo nel mirino Lautaro Martinez, Juve-Inter è già cominciata.

Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus e in queste prime due giornate di campionato è stato uno dei protagonisti dell’ottimo inizio bianconero. La truppa allenata da Igor Tudor ha regolato sia il Parma che il Genoa: in entrambi i successi c’è lo zampino di Vlahovic, andato a segno sia contro i ducali che a Marassi contro i rossoblu di Vieira.

Due reti che mettono a tacere le tante voci circolate nei mesi estivi in merito a una sua possibile partenza. Vlahovic resterà a Torino almeno fino al 30 giugno 2026, ovvero il giorno in cui scadrà il suo contratto con la Juventus. Già i prossimi mesi saranno decisivi per capire se l’entourage del bomber serbo e i bianconeri proveranno ad arrivare a un accordo per il prolungamento dell’intesa con riduzione dell’ingaggio.

Se così non sarà, già da gennaio 2026 Vlahovic sarà libero di accordarsi con un’altra squadra. I rumors parlano di un interessamento da parte dell’Inter, che starebbe seriamente valutando questo colpo a parametro zero per innalzare il livello dell’attacco a disposizione di Cristian Chivu.

Juve-Inter, Vlahovic sfida Lautaro: è già davanti

Nel frattempo, però, Vlahovic sta già mettendo in allarme il bomber e capitano nerazzurro Lautaro Martinez. L’ex viola ha fatto capire di voler cambiare rotta: dopo una stagione deludente Dusan è pronto a riprendersi la Juventus a suon di gol. In testa alla classifica marcatori c’è proprio l’attaccante bianconero, che condivide il primato con l’altro bomber dell’Inter, Marcus Thuram (doppietta nella prima giornata).

Lautaro, finora, è fermo a una rete realizzata nel match stravinto a San Siro contro il Torino. Ma cosa dicono le quote dei bookmakers? Quali sono i favoriti per la vittoria della classifica marcatori? L’attaccante argentino è sempre in pole: Snai lo quota a 4,50, mentre per Sisal il suo primo posto tra i bomber è dato a 5.

Vlahovic è ancora molto lontano ma ha tutte le carte in regola per entrare di diritto nella sfida tra i cannonieri del campionato. I bookmakers pagano infatti 12 volte la posta l’eventuale successo di Dusan nella classifica marcatori. Senza dubbio uno stimolo in più per il numero 9 della Juventus, che dopo aver cominciato a segnare non vuole più fermarsi: Lautaro Martinez è avvisato, per il primo posto tra i bomber c’è anche DV9.