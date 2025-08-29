Balotelli pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: dopo l’esperienza al Genoa Super Mario è vicino ad una nuova avventura

Dopo aver calcato alcuni tra i palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale ed essere stato uno dei volti più riconoscibili della Nazionale italiana, Mario Balotelli ha incarnato, nel corso della sua carriera, il profilo di un attaccante dal talento cristallino.

Dai primi lampi con l’Inter al grande impatto mediatico con il Manchester City, passando per le esperienze con Milan e Liverpool, fino ai capitoli meno sotto i riflettori in Francia, Turchia e Svizzera, Balotelli ha lasciato il segno ovunque sia andato, tra alti e bassi, sempre sotto l’occhio dei riflettori. Ora, a 35 anni, per Super Mario si apre l’orizzonte di una nuova avventura calcistica, pronta ad aggiungere un’altra pagina alla sua carriera.

Nuova avventura per Mario Balotelli

Mario Balotelli potrebbe presto ritrovarsi a vivere una nuova avventura calcistica, questa volta lontanissima dall’Europa. Dopo aver concluso senza grandi acuti la sua breve esperienza al Genoa, durata solo una manciata di presenze – sei in totale, per appena 56 minuti complessivi e con cui il contratto è scaduto lo scorso giugno – , l’attaccante italiano sta seriamente valutando l’idea di rilanciarsi nel campionato australiano. A mostrare concreto interesse per il classe 1990 è il Perth Glory, uno dei club più importanti dell’Isuzu Ute A-League.

La notizia è stata rilanciata da NewsWire e confermata direttamente dal direttore sportivo della squadra, Stan Lazaridis, che non ha nascosto l’ambizione del club: “Sarebbe fantastico per noi e per l’A-League. È un’impresa ardua portare qui un giocatore di quel calibro, ma è già successo in A-League con Alessandro Del Piero e Dwight Yorke”.

Del resto, la A-League ha già visto in passato l’arrivo di stelle internazionali come Alessandro Del Piero e Dwight Yorke, nomi che hanno contribuito a dare visibilità e credibilità a un campionato in crescita. Balotelli, dal canto suo, non ha mai escluso l’idea di un trasferimento fuori dall’Europa.

Dopo la fine del contratto con il Genoa si è detto disponibile ad ascoltare nuove proposte: “Sarebbe un’esperienza nuova per me. La mia porta è assolutamente aperta se qualche club volesse contattarmi per venire in Australia”, avrebbe dichiarato l’attaccante negli scorsi giorni.

Per il 35enne si tratterebbe del tredicesimo club in carriera, una carriera vissuta sempre sul filo dell’imprevedibilità, fatta di grandi exploit e altrettante ripartenze.

Ora, potrebbe decidere di chiudere la carriera in un contesto meno pressante, ma comunque stimolante, come quello australiano, dove la sua presenza potrebbe attrarre pubblico, sponsor e attenzione mediatica. E forse proprio per questo che per il Perth Glory, una delle società più titolate dell’A-League, l’operazione rappresenterebbe molto più di un semplice innesto tecnico.