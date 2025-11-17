“È incapace”: durissimo attacco a Conte, non ha più scuse

Il momento no del Napoli sembra non avere fine: le parole di fuoco contro il tecnico partenopeo non si sono fatte attendere

Tra risultati che non arrivano, prestazioni deludenti e tanti infortuni, il momento per Antonio Conte è delicatissimo: il Napoli e Conte sembrano sempre più in crisi. Dopo un avvio incerto con cinque sconfitte tra Serie A e Champions League, l’umore in casa partenopea non appare dei migliori.

Dopo lo storico Scudetto della scorsa stagione, il tecnico salentino ha potuto contare su una campagna acquisti importante dal punto di vista economico, ma probabilmente insufficiente sotto quello tecnico. Dei calciatori arrivati infatti, solamente Milinkovic-Savic tra i pali, Gutierrez, Elmas e De Bruyne, prima del grave infortunio, hanno trovato spazio in pianta stabile nella formazione.

Altri nomi come quelli di Lang, Lucca, Beukema e Marianucci, hanno visto il campo con il contagocce, senza mai lasciare il segno. Conte si è perciò affidato alla “vecchia guardia”, formata di giocatori come Di Lorenzo, Anguissa, McTominay e Politano. Molti di loro però sono apparsi stanchi sia fisicamente che mentalmente. Per questo motivo, il mancato inserimento dei nuovi acquisti sta creando problemi agli azzurri.

Lo stesso Conte si è detto molto preoccupato dopo la sconfitta contro il Bologna, sottolineando come manchi l’energia della scorsa stagione e come alcuni elementi non vadano nella stessa sua direzione. Un clima elettrico dunque, che fa il paio con i tantissimi infortuni muscolari subiti dai giocatori. De Bruyne e Anguissa infatti sono solo gli ultimi in ordine di tempo, ma le loro assenze peseranno tantissimo nell’ottica di una stagione saturata di impegni da qui a Natale, tra campionato e Champions League. Le critiche quindi non si risparmiano.

Conte nel mirino: un pesante attacco per il tecnico partenopeo

Tra queste è arrivata la dura stoccata del giornalista Paolo De Paola, che ai microfoni di Sportitalia non ha nascosto il suo disappunto per il momento che sta vivendo il Napoli: “Il problema di Conte è uno: lui è incapace, e lo sta dimostrando, di gestire il doppio impegno. Questa ansia della Champions ormai l’ha mandato in crisi, e si è visto perché rispetto all’anno scorso l’ossatura della squadra è la stessa di quest’anno, però non rende al massimo, con o senza De Bruyne.”

“Conte è un allenatore di grandissima qualità, ma non si deve solo entrare nella testa dei giocatori, da un punto di vista tecnico-tattico l’allenatore deve dare qualcosa. Guardate Gasperini non entra nella testa dei giocatori, li mette bene in campo, li sostituisce adeguatamente e anche se non ha una grandissima qualità riesce a far emergere un gioco di squadra. Io mi sono stufato di sentire un allenatore parlare di grinta e di entrare nella testa dei giocatori, basta. Da un allenatore ti aspetti soluzioni tattiche, che il Napoli non ha“, così conclude Paolo De Paola.