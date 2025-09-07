L’allenatore della Juventus ha già messo in contro che c’è un enorme problema: dovrà fare fuori questo giocatore senza alternativa alcuna!

Dopo un lungo tira e molla, il calciomercato, il momento più atteso dai fanta allenatori italiani e soprattutto dai tifosi delle squadre che si muovono in Serie A prima che una nuova stagione abbia principio, è concluso. Le squadre che puntano al titolo o alla salvezza si sono rafforzate, i team di metà classifica hanno provato a mantenere una rosa equilibrata per fare il salto di qualità in ogni caso, tutto è finito fino alla pausa.

Il calciomercato della Juventus ha portato qualche gioia ai tifosi ma anche tanta amarezza: certo, ora Igor Tudor può contare su innesti come il portoghese Francisco Conceição ed un altro giocatore proveniente dal Porto come Joao Mario. Sono arrivati tra gli altri anche Johnatan David e Loïs Openda. Tuttavia, l’affare saltato con Kolo Muani ha reso sicuramente meno evidente il salto di qualità, un rimpianto che però potrebbe essere comunque superato facilmente.

Uno dei giocatori acquistati però ha un problema che per Tudor è più che evidente e che costringerà sicuramente l’allenatore a prendere provvedimenti quando schiererà la formazione questo fine settimana. Nel peggiore dei casi, il giocatore potrebbe anche finire fuori rosa nelle partite in cui non può ricoprire il ruolo previsto. Andiamo a vedere di chi si parla.

Potrebbe farlo fuori!

Probabilmente il fatto che qualche colpo di mercato sia saltato ha reso difficile per Tudor schierare la formazione tipo che avrebbe idealmente voluto in campo. Lo prova il fatto che Joao Mario, terzino destro portoghese classe 2000, si trovi ora fuori dal suo ruolo. Il giocatore è teoricamente in grado di muoversi sia a destra che a sinistra tuttavia, è nel primo caso che si sente più a suo agio, dati alla mano.

Per ovviare a questa situazione, il team ha già nel mirino un nome su cui rivolgersi alla prossima sessione di mercato ossia Sergino Dest del PSV Eindhoven, giocatore statunitense che potrebbe rivelarsi un innesto eccellente o per restituire a Joao Mario la sua fascia, o per mandare fuori in panchina proprio il portoghese, dipende molto da come si muoverà la squadra durante la stagione.

Insomma si vede che nonostante gli sforzi di Commoli la Juventus non ha centrato proprio tutti gli obiettivi di mercato a cui avrebbe aspirato e che la formazione base può subire uno sconvolgimento da un momento all’altro. Chiaramente, davanti a tutto questo va messo il verdetto del campo che potrebbe riservare delle sorprese. Il prossimo appuntamento è con l’Inter tra sette giorni.