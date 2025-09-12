Alla vigilia della super sfida tra Inter e Juve arriva la bomba che spiazza completamente i tifosi: nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo.

I tifosi di Juventus e Inter stanno vivendo un’attesa spasmodica. Domani, infatti, bianconeri e nerazzurri si affronteranno all’Allianz Stadium nel primo big match della Serie A 2025/2026: una sfida di grande livello che potrebbe dire tanto per entrambe le squadre. Sia Tudor che Chivu vogliono vincere il Derby d’Italia: la Juve per andare a +6 sui rivali e mantenere il primato (da sola o in coabitazione), l’Inter per rilanciare le proprie ambizioni e agganciare in classifica proprio i torinesi.

La vigilia della super sfida viene ulteriormente infiammata da alcune dichiarazioni che hanno sorpreso entrambe le tifoserie. Un ex giocatore dell’Inter ha infatti rivelato di essere stato a un passo dal diventare il nuovo numero 10 della Juventus. Xherdan Shaqiri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è soffermato anche su una trattativa che lo ha portato vicinissimo a firmare per i bianconeri.

Qualche anno prima di accordarsi con l’Inter il trequartista svizzero venne cercato dalla Juventus: i bianconeri cercavano un nuovo fantasista dopo la stagione non felicissima di un giocatore su cui il popolo bianconero aveva molte aspettative.

Dall’Inter alla Juve: la rivelazione spiazza i tifosi

“Potevo essere il 10 della Juve qualche anno prima – racconta Shaqiri, oggi in forze al Basilea – Mi volevano al posto di Diego, che lì faceva il trequartista. Io ero al Bayern e non giocavo più tanto, avevo aperto al trasferimento. Ma poi non se ne fece nulla“. Shaqiri ha poi confessato che l’idea di vestire la maglia della Juventus lo aveva stuzzicato parecchio.

“Mi sarebbe piaciuto al tempo – ha aggiunto l’elvetico – ma è andata bene così: ormai in Italia ‘tifo’ per i nerazzurri“. Il trequartista era giunto alla Pinetina nel gennaio 2015: per lui solo sei mesi in nerazzurro, caratterizzati da 20 presenze, tre gol e due assist. Il classe 1991 non ci gira intorno: “Sono capitato in una delle Inter qualitativamente più povere degli ultimi 15 anni – le sue parole alla Gazzetta dello Sport – Eravamo costruiti male, senza equilibrio e sinceramente senza campioni: non eravamo pronti a vincere“.

Nel 2024 Shaqiri è tornato al Basilea e ha vissuto subito una stagione da grande protagonista con 21 reti e 22 assist in 39 gare. In questo nuovo anno l’elvetico ha già realizzato 4 reti e 3 assist in otto gare tra campionato e coppe.