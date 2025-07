Un’offerta allettante fa riflettere il Milan: Massimiliano Allegri potrebbe perdere un altro innesto prezioso

Il Milan prosegue il ritiro pre stagionale con il nuovo tecnico alla guida. Massimiliano Allegri è tornato a Milanello a distanza di undici anni, determinato a dare una nuova linfa vitale ad una squadra la cui delusione per la passata stagione aveva preso il sopravvento.

Il tecnico livornese riparte il prossimo campionato senza impegni europei, una condizione che obbligherà i rossoneri a gettarsi a capofitto sul campionato, con l’obiettivo di essere un’avversaria temibile per le altre squadre.

Il Diavolo ha la necessità di tornare più competitivo che mai. La vittoria della Supercoppa Italiana non è bastata a salvare la stagione: l’ottavo posto e la pesantissima sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna hanno pesato troppo nell’ambiente che vuole tornare a vincere e sognare, e in cui Max Allegri potrebbe rivelarsi l’uomo giusto per riportare sulla retta via il Milan.

A fine stagione l’obiettivo della società era chiaro: il Milan aveva bisogno di una rifondazione profonda. Rifondazione poi avvenuta con i cambi sia alla guida tecnica, che nel reparto dirigenziale – con il subentro del nuovo direttore sportivo Igli Tare -, tuttavia il rinnovamento era richiesto soprattutto nell’organico.

In quasi venti giorni dall’inizio del calciomercato, il Milan ha centrato colpi preziosi per rinforzare la prossima rosa – Samuele Ricci e il clamoroso ingaggio di Luka Modric -, tuttavia ha anche perso dei pilastri fondamentali, come Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. Con il mercato nella fase più calda, la società meneghina dovrà iniziare fare i conti con la possibilità di perdere altre pedine preziose: una nuova offerta per un innesto rossonero fa riflettere la società, obbligata a far fronte ad una nuova operazione in uscita.

Il Milan perde un’altra pedina gradita al tecnico: Allegri non può nulla

Dopo una stagione in prestito al Bologna, Tommaso Pobega ha fatto ritorno a Milano, in Via Aldo Rossi, dove ha iniziato la preparazione atletica pre stagionale con la squadra guidata da Allegri. Tuttavia, il ritorno in sede non certifica la permanenza del classe 1999, ancora in bilico dato il forte pressing degli emiliani: la stagione positiva conclusa tra i rossoblù bolognesi ha così convinto la società, che il ds Sartori avrebbe richiesto al Milan il trasferimento del centrocampista a titolo definitivo.

Con la maglia del Bologna Pobega ha messo a referto nell’ultima stagione 30 presenze, 4 gol e 3 assist. Numeri che hanno trovato l’approvazione di Vincenzo Italiano che – nel caso in cui la trattativa dovesse andare a buon fine – potrebbe avere a disposizione un mediano dotato di duttilità e forza fisica.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il Bologna avrebbe presentato una nuova offerta ai rossoneri: un prestito oneroso con diritto di riscatto da 1 milione di euro, che può diventare facilmente con riscatto obbligatorio fissato a 7 milioni di euro per acquistarlo a tutolo definitivo, per un totale di 8 milioni.

Una proposta che fa riflettere il Milan: il giocatore è gradito ad Allegri, ma l’offerta rossoblù potrebbe far vacillare i piani dirigenziali rossoneri, che potrebbero accertare l’accordo. I prossimi giorni saranno decisivi per determinare il futuro del centrocampista di Trieste.