Il Napoli vuole chiudere al meglio delle proprie possibilità con l’acquisizione di un calciatore definito il mister X del momento.

Il Napoli sta cercando di accontentare Antonio Conte in tutto e per tutto. Il tecnico leccese, che vuole riportare gli azzurri sul tetto d’Italia dopo la trionfale stagione appena passata, cerca i nomi e i profili giusti per rendere la rosa a disposizione dell’allenatore ex Inter e Juventus più competitiva e ampia possibile.

Non sarà facile, soprattutto in questi ultimi giorni di mercato, tuttavia i partenopei sono carichi in questo senso per cercare di raggiungere accordi di questo genere da adesso al 31 agosto 2025.

Proprio a riguardo di ciò, sembra che i partenopei abbiano già in mente come chiudere davvero alla grande il mercato in entrata, e anche con chi farlo. Non ci resta altro da fare che scoprire nelle prossime righe di questo articolo chi sarebbero i principali indiziati per terminare la finestra trasferimenti in entrata nel modo migliore per il club campano.

Napoli, ecco il Mister X del mercato: le ultime mosse degli azzurri

Il Napoli intende ultimare le ultime mosse di mercato, e sembra muoversi proprio in questa direzione ora come ora. Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Radio Punto Zero durante la trasmissione Napoli Magazine Live, oltre a parlare dei soliti argomenti centrali del mercato del Napoli, ha citato un cosiddetto Mister X. Un giocatore misterioso, ma che a questo punto – visti gli sviluppi recenti di mercato – va preso assolutamente considerazione.

Il giornalista infatti dice: “Vediamo se il centrocampista entrerà e se sarà Brescianini. Se dovesse essere l’atalantino, questo porterà alla cessione di uno tra Mazzocchi e Spinazzola”. Aggiungiamo, però, che allo stato attuale delle cose è davvero complicato che Bresciananini si trasferisca al Napoli. Non impossibile, certo, tuttavia bisogna considerare anche la situazione interna al Milan. Con l’infortunio di Jashari, fattosi male in allenamento, a causa di mancanza di sostituti validi è probabile che i rossoneri non cederanno Musah all’Atalanta.

La Dea, quindi, per una questione puramente numerica potrebbe anche decidere di non lasciare andare il giocatore italiano. A quel punto, la dirigenza napoletana dovrebbe puntare su tutto un altro tipo di giocatore, che non è ancora noto e di cui sappiamo ben poco. Il cosiddetto Mister X, per l’appunto. Vedremo se sarà sempre un calciatore dalle caratteristiche puramente offensive o più di contenimento. Quel che è sicuro, però, è che gli azzurri hanno ancora da dire le loro ultime parole sul mercato.