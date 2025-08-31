Il futuro di Davide Frattesi all’Inter è in bilico: il centrocampista potrebbe lasciare Milano e vestire bianconero

Dopo l’ottima prestazione contro il Torino, in cui l’Inter ha trionfato con un secco 5-0, la seconda giornata di Serie A è già alle porte. Questa sera, alle 20:45, i nerazzurri affronteranno l’Udinese a San Siro. Buone notizie per Cristian Chivu, che potrà contare su due importanti rientri: Hakan Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi squalificati nella sfida contro i granata, sono ora a disposizione.

Mentre il giovane attaccante di Castellammare di Stabia partirà probabilmente dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso, il regista turco dovrebbe essere schierato dal primo minuto, esordendo così ufficialmente in campionato.

Contro i friulani, l’Inter dovrà mantenere l’atteggiamento messo in campo contro il Torino, cercando di conquistare i tre punti per riconfermarsi al vertice della classifica. Sebbene le prime giornate siano sempre solo l’inizio di un lungo percorso, è fondamentale non sottovalutare nemmeno le partite iniziali, perché un passo falso potrebbe avere ripercussioni sul risultato finale della stagione.

Nonostante la squadra sia già impegnata nel prossimo impegno di campionato, manca poco più di un giorno alla chiusura definitiva del mercato estivo, e proprio in queste ultime giornate si starebbe concretizzando la cessione di Davide Frattesi, che presto potrebbe vestire la maglia bianconera.

Inter, Frattesi vicino alla cessione: vestirà in bianconero

Il Newcastle sta facendo sul serio per Davide Frattesi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportante da Sky Sport, il club inglese ha avviato un sondaggio con l’Inter per un trasferimento del centrocampista italiano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, le condizioni proposte non sembrano soddisfare completamente le richieste della società nerazzurra.

L’Inter valuta il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro e, pur essendo aperta alla possibilità di un prestito con obbligo, ritiene che le condizioni attuali siano troppo complicate da raggiungere. Il club di Milano è disposto a trattare, ma solo se l’offerta del Newcastle sarà più semplice e le condizioni di riscatto più facili da realizzare.

Frattesi – che ha ritrovato la giusta motivazione in campo grazie all’arrivo del nuovo tecnico – , per ora, non è stato messo sul mercato e resta un pezzo pregiato per l’Inter di Chivu. Se il Newcastle vuole davvero il giocatore, dovrà accelerare e migliorare la proposta, altrimenti sarà difficile che l’operazione possa andare in porto. Il tempo stringe e il futuro del centrocampista potrebbe decidersi solo nelle prossime ore ancora a disposizione.