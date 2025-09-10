A tre giorni da Juventus-Inter è esplosa la bomba Vlahovic: il centravanti serbo è al centro del dibattito, cosa succede.

Mancano solo tre giorni al primo vero big match della Serie A 2025/2026. Sabato 13 settembre, alle ore 18, Juventus e Inter si sfideranno in un’Allianz Stadium quasi certamente sold out. I bianconeri arrivano a questa sfida a punteggio pieno dopo due giornate grazie ai successi conquistati contro Parma e Genoa; i nerazzurri sono invece alla ricerca del riscatto dopo aver perso il match di San Siro contro l’Udinese.

Con un successo la Juventus darebbe già un segnale forte al campionato, distanziando di sei punti gli acerrimi rivali e proponendosi come principale antagonista del Napoli per lo scudetto. Viceversa un blitz di Lautaro e soci sposterebbe la bilancia a favore dei nerazzurri, che raggiungerebbero così la Juve a quota 6 in classifica con uno scontro diretto già a favore.

Tra i giocatori chiamati a fare la differenza in questo Juventus-Inter c’è sicuramente Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, nonostante le tante voci che lo davano per sicuro partente, è rimasto in bianconero e nelle prime due gare ha dimostrato di voler fare molto meglio della passata stagione. Già due reti all’attivo per l’ex viola, tra cui quella che ha consentito alla Juve di vincere a Marassi contro il Genoa.

Juve-Inter, è subito boom: c’entra Vlahovic, tifosi in allarme

Da quando è alla Juventus, ovvero dal gennaio 2022, Vlahovic ha realizzato tre reti contro l’Inter: due in campionato (entrambe le sfide sono finite in parità) e una nella finale di Coppa Italia di tre anni fa persa dai bianconeri ai supplementari. Eppure proprio in questi giorni sta circolando una voce che non piace affatto al popolo bianconero.

L’indiscrezione, infatti, rivela che Vlahovic sarebbe pronto a lasciare la Juventus al termine di questa stagione per accasarsi proprio all’Inter. Il contratto del bomber di Belgrado con la Signora scade nel 2026: in caso di mancato rinnovo già a gennaio Dusan sarà libero di firmare per un altro club. Stando ai rumors Marotta e Ausilio starebbero seriamente pensando a questo super colpo a zero.

Un affare che però Massimo Pavan non ritiene possibile. Il noto giornalista di fede juventina crede che i paletti imposti da Oaktree impediscano ai nerazzurri di garantire a Vlahovic uno stipendio da almeno 8 milioni di euro più bonus (quindi circa 10-11 milioni in totale), ovvero ciò che chiedono Dusan e il suo entourage. Sempre Pavan, sul proprio canale YouTube, fa notare che l’ingaggio di Lautaro Martinez all’Inter è di 9 milioni di euro: per il giornalista è inverosimile che il centravanti serbo vada a guadagnare più del capitano nerazzurro.