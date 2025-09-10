La Serie A riparte con il derby d’Italia tra Juve e Inter, ma in casa bianconera arriva una notizia che rischia di cambiare tutto.

Il campionato non poteva ripartire in modo più acceso. La terza giornata di Serie A, infatti, propone subito il big match per eccellenza: Juventus contro Inter, la sfida che ogni anno accende discussioni, emozioni e polemiche senza fine.

La squadra guidata da Igor Tudor si presenta all’appuntamento con entusiasmo e convinzione, grazie a un inizio di stagione che l’ha vista a punteggio pieno dopo due giornate e con uno spirito finalmente ritrovato. I tifosi sognano un ritorno al vertice, però nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha gelato l’ambiente bianconero e messo in apprensione lo stesso allenatore croato.

Juve già in difficoltà: Tudor trema

Tudor aveva costruito un avvio di stagione quasi perfetto, lavorando su compattezza, intensità e un’idea di calcio capace di riportare fiducia anche nei giocatori che sembravano spenti. L’entusiasmo era palpabile non solo allo Stadium ma anche tra i tifosi, che dopo stagioni complicate intravedono un gruppo con identità e carattere. Tuttavia, quando sembrava che tutto stesse filando liscio, la pausa per le nazionali ha portato con sé una brutta sorpresa, che senza ombra di dubbio rischia di pesare molto nell’immediato.

Il nome al centro della preoccupazione è quello di Francisco Conceição. L’esterno portoghese, protagonista di un ottimo inizio di campionato e pedina fondamentale nello scacchiere di Tudor, si è infortunato durante gli impegni con la sua nazionale.

Un problema serio, tanto da costringerlo a lasciare il ritiro e a fare immediato ritorno a Torino. Lo staff medico della Juventus lo ha preso subito in carico e in queste ore il giocatore si sta sottoponendo ad accertamenti approfonditi, ma il timore è che il fastidio possa tenerlo lontano dal campo proprio nella partita più attesa.

L’assenza di Conceição, se confermata, complicherebbe i piani di Tudor. La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e la freschezza che ha portato sulla fascia rappresentavano un’arma chiave per affrontare l’Inter. Non a caso, la squadra sembrava aver trovato in lui l’elemento in grado di rompere gli equilibri nei momenti più bloccati. Al suo posto l’alternativa naturale sarebbe Zhegrova, ma il kosovaro non è ancora considerato pronto a reggere novanta minuti a livelli così alti. Tudor sa bene che l’Inter di Inzaghi non concede molto e che ogni dettaglio può fare la differenza, perciò la perdita di un titolare in questo momento sarebbe un colpo pesante.

I tifosi bianconeri, intanto, attendono con ansia notizie ufficiali. Il derby d’Italia, del resto, non è una partita come le altre: per prestigio, rivalità e significato vale quasi quanto uno scudetto. Ed è chiaro che arrivarci senza uno dei protagonisti annunciati lascia l’amaro in bocca. Però, come spesso accade nel calcio, saranno anche queste difficoltà a misurare la forza del gruppo e la capacità di Tudor di tenere unito lo spogliatoio. Una sfida nella sfida, insomma, che renderà ancora più intenso il ritorno della Serie A.