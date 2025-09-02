Sorpresa delle ultime ore: una big ha esonerato il proprio tecnico dopo solo due giornate dall’inizio del campionato

Gli esordi in campionato sono spesso un terno al lotto, soprattutto quando una squadra cambia allenatore dopo un ciclo glorioso. Le prime giornate di campionato, che per molti rappresentano l’occasione di confermare ambizioni e obiettivi, diventano così un terreno scivoloso, dove anche piccoli passi falsi possono avere conseguenze pesanti.

Le prime partite rappresentano il banco di prova di mesi di lavoro e preparazione, ma, a lungo andare, possono pesare in modo determinante sull’esito finale della stagione. Tuttavia, con il mercato ormai chiuso, una big si ritrova ora senza allenatore, esonerato a sole due giornate dall’inizio del nuovo campionato: una clamorosa decisione da parte del club che ribalta ora completamente i piani.

Salta la panchina: la big esonera il tecnico a due giornate dall’inizio

Nelle ultime ore è arrivata la conferma definitiva: il Bayer Leverkusen ha ufficialmente esonerato Erik ten Hag. La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale del club tedesco, diffusa alle ore 12:00 di ieri. Un cambio drastico che arriva dopo solo due giornate di Bundesliga. “Il Bayer 04 Leverkusen ha separato con effetto immediato l’allenatore Erik ten Hag. Per il momento la formazione sarà affidata allo staff tecnico assistente“, così recita il comunicato della società.

Nonostante l’ottima prova in Coppa di Germania, in cui il Leverkusen ha conquistato una vittoria per 4-0 contro il SG Sonnenhof Großaspach, in campionato i risultati disastrosi e gli errori tattici hanno pesato sul futuro del tecnico.

Determinante è stato il clamoroso pareggio per 3-3 sul campo del Werder Brema. Il Leverkusen, in vantaggio per 3-1 – grazie alla doppietta di Schick – e in superiorità numerica, si è fatto raggiungere nei minuti finali, aggravando una situazione già critica dopo la sconfitta all’esordio contro l’Hoffenheim, persa in casa dai rossoneri per 2-1.

Il pareggio contro il Werder è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la dirigenza, preoccupata per l’avvio di stagione e la mancanza di solidità della squadra, ha deciso di interrompere immediatamente il rapporto con l’allenatore olandese.

Per Ten Hag si tratta del secondo esonero in meno di un anno: il primo era arrivato il 28 ottobre 2024, quando fu sollevato dall’incarico al Manchester United. Dopo aver intrapreso una nuova avventura in Bundesliga, la sua esperienza tedesca si è conclusa bruscamente dopo poco più di tre mesi.