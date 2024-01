Brutta gara a Riad ma alla fine la zampata del capitano regala il trofeo ai nerazzurri.

Il Napoli parte meglio ma la prima chance è per l’Inter col sinistro a volo di Dimarco che sfiora il palo della porta di Gollini. Ci prova anche Calhanoglu dalla distanza ma il tiro è centrale e viene bloccato facilmente; i nerazzurri vanno vicino al goal anche col destro di Mkhitaryan che termina in curva. Alla mezz’ora Acerbi crossa per Lautaro che manda fuori di testa; in pieno recupero anche Thuram spedisce in curva di testa.

Lautaro Martinez

Nella ripresa la punizione di Politano finisce alta sopra la traversa; poco dopo Kvaratskhelia ci prova col destro a giro ma Sommer si distende e devia in corner. I nerazzurri sono pericolosi solo quando riescono a superare la prima linea di pressing degli avversari: il destro di Thuram viene bloccato da Gollini. Al 60’ Simeone, ammonito in precedenza, commette un brutto fallo su Acerbi e viene espulso per doppia ammonizione. L’Inter cerca di attaccare ed il Napoli si abbassa dietro: grave l’errore di Thuram che a pochi passi manca la conclusione volante dopo un bell’appoggio di Pavard. Nel finale Arnautovic calcia verso la porta ma un difensore partenopeo riesce a deviare in corner; dall’altra parte Lindstrom tenta di scavalcare Sommer con un lunghissimo pallonetto che termina alto di poco. Quando sembra che il forcing dell’Inter non porti i risultati sperati, al 91′ Pavard crossa basso per Lautaro che insacca alle spalle di Gollini. L’Inter vince 1-0: la SuperCoppa è ancora nerazzurra.

