Una clamorosa indiscrezione scuote il mercato dell’Inter: incontro con la Dea riapre la pista per un possibile ritorno di fiamma per Lookman

Con l’inizio della Serie A, è giunto anche il momento di parlare di Europa. Giovedì scorso sono stati svelati i sorteggi della Champions League, che vedono coinvolte ben quattro squadre italiane: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. I sorteggi, effettuati a Montecarlo, hanno definito le otto sfidanti di ciascuna squadra per la prima fase detta di “campionato“. Come lo scorso anno, i club qualificati affronteranno otto avversarie diverse in partite secche: quattro in casa e quattro in trasferta.

Tra le squadre italiane, l’Inter di Cristian Chivu si è trovata a dover affrontare il sorteggio più difficile, con avversari di alto livello che promettono sfide impegnative. La Beneamata ha infatti pescato Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty in casa, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union Saint Gilloise in trasferta. Un calendario decisamente complesso, a cui la squadra di Chivu dovrà necessariamente far fronte per tornare a competere agli alti livelli.

Proprio a margine dell’evento di Montecarlo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe andato in scena un summit tra l’Inter e l’Atalanta, con entrambe le delegazioni presenti per assistere ai sorteggi. Al centro della discussione, un possibile ritorno di fiamma tra l’Inter e Ademola Lookman, il cui futuro potrebbe presto rivelarsi interessante.

Inter-Atalanta, un incontro inatteso che riapre gli scenari sul futuro di Lookman

“Ieri, dopo il sorteggio, è avvenuta una fitta conversazione lontano da occhi indiscreti tra Beppe Marotta e l’amministratore delegato dell’Atalanta, Umberto Marino“, ha riferito Tancredi Palmeri, corrispondente di Sportitalia. Un incontro lampo, avvenuto proprio a Montecarlo, che ha sollevato numerosi interrogativi. Il più grande riguarda sicuramente Ademola Lookman, un giocatore che sembrava destinato all’Inter, ma che l’Atalanta non ha mai effettivamente lasciato partire.

L’operazione che avrebbe dovuto portare Ademola Lookman all’Inter ha dominato le trattative estive dei nerazzurri, ma alla fine non si è mai concretizzata. Nonostante l’interesse forte della società milanese e la volontà dello stesso attaccante di lasciare Bergamo per trasferirsi a Milano, l’Atalanta ha eretto un muro altissimo. La Dea ha sempre rifiutato le due offerte avanzate dall’Inter, probabilmente per non cedere uno dei suoi migliori elementi a una diretta concorrente.

Questi rifiuti hanno scatenato una reazione dura da parte di Lookman, che non ha affatto gradito il comportamento della società, accusandola di non aver rispettato le promesse fatte sulla sua cessione.

Un episodio che ha complicato ulteriormente una situazione già difficile da gestire, portando a una trattativa sfumata che, per l’Inter, ha rappresentato una grande occasione persa, soprattutto visto il desiderio espresso dalla dirigenza e dall’allenatore di portare il giocatore a Milano. Ora il rumor lanciato da Tancredi Palmeri, tuttavia, potrebbe nascondere sviluppi significativi sul futuro del nigeriano.