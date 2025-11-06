Lookman litiga con Juric, lo aspetta il Milan: che sgarbo all’Inter

Al momento della sostituzione in Champions a Marsiglia, scoppia lo screzio con Juric: si riaprono le frizioni, Milan alla porta
Minuto 75 dell’infuocata sfida con l’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Partita sullo 0-0, ma l’Atalanta inizia a soffrire il pressing finale avversario.
Fuorigioco e fuoricampo
Ademola Lookman si era visto annullare un gol per fuorigioco di Krstovic. È nel vivo della partita, ma rientra sempre troppo poco nell’ottica di Juric. E allora, si cambia: esce il nigeriano per un centrocampista come Musah.
L’attaccante passa accanto all’allenatore, sussurra qualcosa e ottiene una reazione forte, molto forte. Juric si incavola, Lookman ascolta e si gira di scatto quasi a cercare il contatto fisico con il suo tecnico. Devono tenerli membri dello staff e gli altri calciatori che sedevano in panchina. La scena dura poco, ma lascia il segno.
Juric spegne… ma non troppo
“Cose che succedono, non si accetta di uscire, si esagera un po’ ma per me finisce lì”: così nel post gara Ivan Juric. Quella specifica ‘per me’ lascia quel margine che riapre ferite mai, forse, del tutto chiuse.
Lookman, l’altra sponda di Milano guarda interessata
L’insofferenza di Lookman è stata storia nota. Il triangolo di mercato che ha visto coinvolte il nigeriano, l’Atalanta e l’Inter ha avuto strascichi fino all’inizio della stagione.
Allegri a caccia di punte
Ora, la nuova frizione. Perché c’è da chiedersi se anche per Lookman la vicenda sia finita qui. Oppure, se l’altra sponda di Milano possa bussare subito.
Come si apprende da autorevoli fonti, il Milan sta cercando un 9. Un’attaccante da inserire lì dove ci sono gente come Leao e Pulisic. Lì dove Gimenez e Nkunku non sono riusciti affatto a convincere Massimiliano Allegri.
Lo sgarbo ai cugini
Trovare la strada per arrivare a Lookman sarebbe un risultato straordinario per il Milan. ‘Rubando’ il calciatore dell’Inter, mettendo in piedi un’operazione straordinaria. Perché immaginare un attacco con Leao e Pulisic alle spalle di Lookman è garanzia di sogni tricolore.
Inoltre, se lo strappo in casa Atalanta dovesse consumarsi in modo netto, difficile immaginare altri mesi da separato in casa. La dirigenza Percassi potrebbe essere più pronta anche a trattare con l’inserimento di contropartite, senza dimenticare che a gennaio il nigeriano sarà ad un anno e mezzo dalla scadenza del suo contratto.
Le potenziali contropartite
Uno scambio con Gimenez resta, per ora, solo una suggestione. Ma, si sa, gennaio resta un mercato che ha sempre assunto il nome di riparazione. Se tocca riparare a situazioni complesse, come quella di uno Gimenez che stenta tanto a trovare la via del gol e di un Lookman sempre ai ferri conti con l’ambiente, allora le suggestioni possono diventare di più facile realizzazione.