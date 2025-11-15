Lutto immenso nel calcio, è una tragedia: perdita immane

Ancora un grave lutto nel calcio italiano, si è spento in queste ore. La squadra lo rimpiange e i tifosi non si danno più pace.

L’universo del calcio italiano è stato colpito in queste ore da un altro grave lutto, l’ennesimo in un mese che ha visto diverse tragedie colpire team professionistici e dilettantistici di questo sport in modo indiscriminato. Tifosi, presidenti ed ex calciatori di varie società storiche si sono spenti in questi ultimi giorni. Ma a quanto pare, la sequela di brutte notizie non è destinata ad interrompersi adesso.

La figura che ha lasciato un vuoto enorme nel calcio veronese è storicamente legata alla città ed ad una squadra in particolare di cui da anni, ormai era il presidente indiscusso. Tra i tanti meriti dell’uomo, la scoperta di un calciatore come Damiano Tommasi che ebbe una breve parentesi in Azzurro tra il 2001 ed il 2002 distinguendosi con la squadra e segnando anche un gol – ingiustamente annullato – contro la Corea del Sud nel discutibile ottavo di finale.

Talent scout e presidente del San Zeno che gioca allo stadio Pellini, l’uomo si è spento dopo una carriera ammirevole che lo ha visto destreggiarsi in entrambi i ruoli con grande abilità. Purtroppo, il tempo è stato spietato e il presidente si è spento per cause naturali – almeno a quanto si apprende – alla veneranda età di 85 anni, lasciando un buco enorme nel cuore di tifosi e calciatori.

Addio a Gianfranco Casale

Presidente del San Zeno da anni, Gianfranco Casale ha fatto moltissimo per il calcio veneto ma soprattutto italiano. Oltre a Tommasi per le giovanili del San Zeno, team in cui sono cresciuti tanti talenti nei loro primi anni di carriera, sono passati diversi grandi campioni che oggi possono seguire una carriera da professionisti sopratutto grazie a Casale ed al suo lavoro ed impegno.

Tramite la sua pagina Facebook, la società veneta fondata nel 1919 ha voluto lasciare un ultimo addio al presidente: “Oggi il nostro cuore è più pesante. Hai amato questi colori come pochi, Presidente, e noi continueremo a onorarti in campo e fuori. Dirigenti, allenatori e giocatori sono vicini a Nicoletta e alla famiglia nel ricordo di Franco”, si legge nel commosso messaggio.