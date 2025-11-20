Lutto nel calcio italiano, se ne va attaccante giovanissimo: che dramma

Tragedia nello sport italiano, un giovane attaccante di grande talento è stato ucciso. I fatti hanno sconvolto l’intera comunità in cui viveva e giocava.

Negli ultimi mesi abbiamo purtroppo assistito a tanti lutti nel mondo dello sport italiano, calcio compreso: quando si parla di morti naturali o per vecchiaia tuttavia, per quanto si parli comunque di tragedie devastanti, è in un certo senso comprensibile ciò che è accaduto. Discorso diverso quando a lasciarci è un giovane di appena 23 anni che non ha avuto nemmeno modo di esprimere a pieno la sua esistenza e il suo talento calcistico.

Oltre a lasciare rimpianti e tanta rabbia, l’ultimo caso di cronaca nera getta un velo di disperazione in una comunità colpita da un lutto ingiusto e sicuramente prevenibile con una migliore gestione della sicurezza pubblica. Del resto, non è neanche il primo caso di questo genere registrato nell’ultimo periodo in un momento storico in cui la violenza di strada arriva a toccare tutti in Italia, chi più e chi meno.

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo un agguato a colpi di arma da fuoco e, oltre al dramma di una vita spezzata, abbiamo di fronte anche la carriera di un giovane calciatore che stava decollando che viene così distrutta per sempre. La cronaca di come si sono svolti i fatti, ricostruita dagli investigatori, ha portato ad una rivelazione sconcertante che nessuno immaginava.

Ucciso il giovane calciatore: l’ipotesi dello scambio di persona

Il dramma è iniziato il 15 settembre ai Quartieri Spagnoli a Napoli quando un agguato a colpi di arma da fuoco ha portato alla disperata corsa in ospedale per un 23enne del luogo di nome Umberto Catanzaro, calciatore cresciuto nella Paganese che milita in Serie D approdato da poco alla Napoli Nuvola Nord e che stava anche per diventare padre con la giovane fidanzata, aggiungendo ulteriori dettagli strazianti ad una vicenda già terribile.

Secondo le prime ricostruzioni dell’omicidio, la vera vittima dei killer era un amico di Catanzaro, il ragazzo che sedeva sul sedile del passeggero della sua auto quella maledetta giornata quando, in Via Conte di Mola, un commando di killer ha raggiunto la macchina e sparato colpendo però il calciatore per uno scambio di persona o un errore di utilizzo delle armi.

Alla base di questa efferata azione pare ci sia un video intimo che avrebbe riguardato una ragazza vicina ad un clan della zona evidentemente, diffuso o realizzato proprio dalla persona che viaggiava assieme al calciatore. Dopo due mesi di agonia e speranze dei familiari il ragazzo non ce l’ha fatta. Le indagini hanno portato a 5 avvisi di garanzia. Ma questo non ridarà ai cari di Catanzaro il loro fidanzato, amico o figlio.