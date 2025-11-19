Martino a CB: “Conte, giusto staccare la spina. Due delusioni nel Napoli”

Carmine Martino, radiocronista di Radio CRC: “Infortuni? Una riflessione da fare c’è: l’incidenza sul Napoli è stata molto alta”

Con Carmine Martino, voce ormai storica delle cronache del Napoli, andiamo ad analizzare la ripresa degli allenamenti del Napoli dopo le polemiche per l’assenza di Conte.

Martino, partiamo dai fatti. Conte è tornato ieri a dirigere gli allenamenti dopo tre giorni di permesso. È stato davvero così grave prendersi questo permesso?

“No, anzi. Ha fatto bene. Doveva staccarsi un attimo dalla realtà quotidiana. Staccando la spina, si è preso il tempo di mettere a posto le cose, di avere le idee più chiare”.

Il Napoli è in un momento molto complesso. Che responsabilità attribuisce a Conte e quali alla sorte visti i numerosi infortuni?

“La sorte te la vai sempre un po’ a cercare. Qualcosa da rivedere sicuramente c’è. Anche sugli infortuni va fatta mente locale. Soprattutto, nel modo di allenare questi ragazzi. È qualcosa fuori dalla normalità. Si sostiene che da anni Conte faccia questo tipo di lavoro? Resta che ci sia qualcosa da studiare meglio vista l’incidenza degli infortuni in questa stagione”.

A proposito di infortuni: ko Anguissa e De Bruyne per diverso tempo. Come può cambiare tatticamente il Napoli?

“Domanda interessante. Ritornando all’idea di gioco della scorsa stagione, forse. Con Gilmour e Lobotka assieme. Potrebbe esser questa la strada da seguire. Un 4-3-3 senza andare verso l’idea, che pure da più parti ho sentito, di un 3-5-2”.

Napoli, quello che serve ora e quello che serve a gennaio

Sabato la gara con l’Atalanta, subito dopo il Qarabag in Champions. Senza dubbio due sfide importantissime per tanti motivi. Che Napoli si aspetta?

“Sicuramente compatto. Con la volontà di vincere queste due gare che non sono assolutamente facili. Qui c’è la svolta della stagione, in un senso o nell’altro. Un cammino che sembrava positivo fino a poche settimane fa. Se queste due gare non portano risultati positivi, allora si fa veramente dura”.

Qual è il calciatore che l’ha delusa, finora?

“Ci sarebbe più d’uno da menzionare, ma per quelle che erano le aspettative Noa Lang. Gioca poco? Tocca anche e soprattutto a lui conquistarsi spazio. E poi ci metterei Neres. Non parlo di Lucca: ha bisogno di più tempo”.

Cosa si aspetta dal mercato di gennaio del Napoli?

“L’arrivo di un centrocampista. Poi, molto dipenderà da come verrà risolta la crisi. E poi, un terzino destro quando occorerà dare riposo a Di Lorenzo. Mainoo? Mi piacerebbe moltissimo se arrivasse, anche se non è un sostituto natuarale di Anguissa”.