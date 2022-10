Concentrazione massima per il Milan: la Dinamo Zagabria è in una striscia senza sconfitte, sia in campionato che in coppa. Gara delicata

Stefano Pioli è il primo ad avere sottolineato un’insidia per la gara di stasera: la Dinamo Zagabria è una formazione in grande forma. In campionato la squadra di Cocic sta facendo la parte della dominatrice assoluta, con un vantaggio di 8 punti sulla seconda in classifica – l’Hajduk di Spalato – e un ruolino di marcia che recita 11 vittorie e 2 pareggi. Nessuna sconfitta e in casa il fiore all’occhiello del successo sul Chelsea nella gara d’apertura in Champions League.

