Offerta improvvisa, Vlahovic via dalla Juve: Allegri a mani vuote
Il futuro di Vlahovic è tornato in discussione a pochi giorni dalla fine del mercato: un nuovo club avrebbe sondato il numero 9 bianconero
Il 2-0 contro il Parma ha acceso nuovi interrogativi sul futuro di Dusan Vlahovic. Per mesi, l’attaccante serbo è stato inserito nella lista dei possibili partenti, complice l’assenza di un accordo per il rinnovo del contratto con la Juventus.
Entro il 1° settembre, il futuro del centravanti andrà necessariamente definito. In caso di permanenza, la Juventus si ritroverebbe con un giocatore dai costi altissimi e in scadenza nel 2026, con il rischio concreto di perderlo a parametro zero. Un notevole danno per la società, che aveva investito oltre 70 milioni di euro per strapparlo alla Fiorentina nel gennaio 2022, un’operazione che ad oggi rischia di trasformarsi in un pesante boomerang sotto il profilo finanziario.
Attualmente, restano ancora circa 18 milioni da ammortare sul bilancio per il suo ultimo anno di contratto, a cui si somma un ingaggio da 12 milioni netti a stagione. Una cifra molto alta che incide in modo significativo sulle finanze del club, considerando che due mensilità – luglio e agosto – sono già state erogate.
Eppure, sul piano tecnico, Vlahovic resta un valore aggiunto per Igor Tudor, che lo stima e lo considera una pedina preziosa, anche perché Jonathan David, per quanto promettente, non potrà reggere da solo l’intero peso dell’attacco in una stagione ricca di impegni.
Sul fronte mercato, la pista Milan sembra ormai tramontata: nonostante la volontà di Massimiliano Allegri di allenarlo nuovamente, l’intesa economica con la Juventus non è mai stata trovata. Inoltre, in casa bianconera non c’è l’intenzione di rafforzare una diretta concorrente in Serie A.
Lo scenario resta dunque aperto, colmo di domande a cui servirà dare risposte il prima possibile. Nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni, un nuovo club si sarebbe inserito nella corsa a Vlahovic, pronto a tentare l’assalto per assicurarsi un attaccante il cui talento non è mai stato messo in discussione.
Juve, nuova pista per Vlahovic: addio in arrivo?
Potrebbe riaprirsi in extremis il futuro di Dusan Vlahovic, finora destinato a una permanenza alla Juventus. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Newcastle avrebbe inserito il centravanti serbo nella lista dei possibili sostituti di Alexander Isak, sempre più vicino al trasferimento al Liverpool.
Per la Juve, che da tempo cerca una soluzione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero nel 2026, si tratta di un’occasione inattesa ma cruciale. Il club bianconero valuta Vlahovic circa 20 milioni e spera in un’offerta concreta da parte degli inglesi, pronti ad accelerare non appena sarà definita l’uscita di Isak.
Vlahovic, dal canto suo, non è intenzionato a rivedere al ribasso il proprio ingaggio, dettaglio che ha già frenato altri club. Ma l’interesse del Newcastle rappresenta forse l’ultima vera chance per sbloccare una delle situazioni più delicate della società bianconera, che potrebbe così monetizzare sul cartellino del giocatore.