Il bomber finisce in ospedale: ricovero immediato. Tensione alta nel club che monitora le condizioni di salute dell’attaccante

Dopo appena due giornate dall’inizio del campionato, è già tempo di pausa per gli impegni delle nazionali. Poco più di dieci giorni in cui i club possono finalmente fare un punto della situazione: tirare le somme dopo il mercato e valutare le prime due uscite stagionali. Questo breve periodo di sosta rappresenta un’occasione preziosa per gli allenatori e le loro squadre per riflettere su quanto fatto finora, correggere eventuali errori e prepararsi al meglio per la terza giornata di campionato, che si preannuncia ricca di sfide importanti.

Proprio quando i tifosi e lo staff tecnico sembravano iniziare a respirare un clima più positivo, è arrivata però una notizia inaspettata e pesante. Un vero e proprio colpo basso per la squadra: il bomber di riferimento, pilastro fondamentale nell’attacco, è stato costretto a un ricovero immediato in ospedale. Questo imprevisto costringerà l’attaccante a restare lontano dai campi per un periodo ancora da definire, creando non pochi grattacapi alla dirigenza e soprattutto al tecnico.

Attimi di tensione per il bomber: ricovero d’urgenza in ospedale

Brutte notizie in casa Avellino. Nelle ultime ore il club campano ha comunicato il ricovero di Cosimo Francesco Patierno al Policlinico di Bari per un’infezione virale. L’attaccante di Bitonto è reduce dal pareggio in trasferta contro il Modena terminato 1-1, in cui il centravanti è rimasto in campo per 72′ dopo la mancata convocazione all’esordio stagionale di Serie B contro il Frosinone.

“L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, in seguito ad una forte dolenza addominale unita a sintomi febbrili, il calciatore Cosimo Francesco Patierno si è recato presso il pronto soccorso del Policlinico di Bari. Dopo tutti gli accertamenti del caso è stata evidenziata una severa infezione virale che lo ha costretto al ricovero“, così recita il comunicato pubblicato dall’Avellino.

Prosegue la nota societaria: “Il calciatore è sotto attento monitoraggio dei medici del Policlinico di Bari che stanno aggiornando costantemente lo staff medico del club. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti per capire i definitivi tempi di recupero.”

Una tegola pesante, che arriva proprio nel momento in cui il club dovrebbe gioire per il ritorno in cadetteria dopo anni di attesa. Ora l’aspetto più importante sarà valutare attentamente le condizioni dell’attaccante, al quale verrà garantito un periodo di riposo prolungato prima del rientro in campo.