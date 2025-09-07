Il nuovo gioiello dell’Inter fa penare la Vecchia Signora: superato Giorgio Chiellini dal giovanissimo Pio Esposito

Il nuovo attaccante dell’Inter, Pio Esposito, continua a far parlare di sé. Il giovanissimo centravanti classe 2005, reduce da una stagione stellare in prestito allo Spezia – dove è stato eletto miglior giocatore della Serie B 2024/2025 – è tornato ufficialmente alla corte dell’Inter guidata da Cristian Chivu, ritrovando proprio l’allenatore che lo aveva lanciato in Primavera.

Dopo un ottimo Mondiale per club, la dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare sul giovane, proveniente dal proprio vivaio, come se il tanto ricercato attaccante fosse già “in casa”. Contro il River Plate, Esposito ha incantato sia l’allenatore che la dirigenza, meritandosi l’inserimento in prima squadra come alternativa di qualità alla coppia di titolari.

La sua ascesa è in pieno corso, e già nell’attesissimo Derby d’Italia contro la Juventus potrebbe rivelarsi un’arma preziosissima. Nel frattempo, è proprio contro uno storico volto della Juventus, Giorgio Chiellini, che il giovane Pio avrebbe avuto la meglio.

Clamoroso, Chiellini asfaltato da Pio Esposito

Tra i momenti più significativi della giovane carriera di Pio Esposito spicca senza dubbio il suo primo gol con la maglia nerazzurra, segnato proprio durante il Mondiale per club, contro una delle squadre più prestigiose al mondo. Un altro traguardo importante è arrivato con la convocazione in Nazionale: un momento fondamentale nella carriera di ogni calciatore. Considerato uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione, Esposito ha convinto il nuovo ct Rino Gattuso, che non ha esitato a convocarlo in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

All’età di 20 anni e 70 giorni, Pio Esposito ha esordito ufficialmente con la maglia della Nazionale Azzurra: il giovane attaccante è entrato all’84° minuto nella sfida di Bergamo contro l’Estonia, subentrando a Moise Kean – autore del primo gol dell’Italia – in una partita trionfale, terminata 5-0 per gli Azzurri.

Un debutto storico che lo colloca tra i calciatori più giovani ad aver esordito in Nazionale negli ultimi cinquant’anni. Esposito ha infatti superato Giorgio Chiellini, essendo 20 giorni più “giovane” dell’ex difensore bianconero, che aveva esordito invece a 20 anni e 90 giorni. Con questo traguardo, Esposito entra nella top 20 dei debuttanti più giovani della Nazionale: si piazza davanti a Patrick Cutrone al 20° posto e allo stesso Chiellini al 21°, ma dietro a Francesco Rocca, che occupa la 18ª posizione.

Un altro passo importante nella carriera di un talento che sembra destinato a diventare protagonista, non solo all’Inter, ma forse anche nel futuro dell’Italia.