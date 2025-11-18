Schianto tremendo, addio al giovane campione: calcio in lutto

Lutto devastante nel calcio italiano: scontro terribile sulla provinciale, il giovane calciatore perde la vita.

Un incidente terribile che non ha lasciato scampo al giovane calciatore. La notizia si è diffusa nelle scorse ore, gettando nello sconforto tutti gli appassionati di calcio e un’intera comunità che piange la gravissima perdita. Tantissimi i messaggi comparsi sui social per ricordare il campione, molto amato e stimato non solo per le sue qualità in campo ma anche per le doti umane.

Vincenzo Bochicchio, 22 anni, è rimasto vittima di uno schianto tremendo che si è verificato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre. Il 22enne viaggiava su un’auto assieme a un suo amico lungo la provinciale Oraziana, nel territorio del comune di Ripacandida, in provincia di Potenza. La vettura si è scontrata con un’altra auto sulla quale viaggiavano due giovani di Ripacandida.

L’impatto è stato molto violento: il personale sanitario del 118 è subito intervenuto sul posto e ha fornito immediatamente i primi soccorsi. Uno dei giovani è stato trasportato in ospedale in codice rosso e ricoverato in gravi condizioni. Altri due sono stati soccorsi in codice giallo. Per Bochicchio, invece, non c’è stato nulla da fare.

Incidente terribile, addio al campione: il dolore è enorme

La notizia del decesso del giovane calciatore ha lasciato a pezzi tutta la comunità di Maschito: il 22enne era originario proprio di questo piccolo comune in provincia di Potenza. “La nostra Comunità è stata colpita da una notizia terribile. In un grave incidente avvenuto ieri sera ha perso la vita Vincenzo Bochicchio. Aveva solo 22 anni, una giovane vita spezzata troppo presto. Un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti“, si legge in un post pubblicato dall’Amministrazione comunale di Maschito.

Anche la USD Candida 1984, dove militava Vincenzo Bochicchio, ha voluto ricordare il giovane calciatore con parole struggenti: “L’USD Candida e tutti i suoi calciatori sono uniti nel dolore per la tragica scomparsa di Vincenzo Bochicchio, nostro calciatore e compagno di squadra. Vincenzo è volato in cielo, lasciando dietro di sé un vuoto che fa male al cuore, un silenzio che pesa, un dolore che nessuna parola riuscirà mai a colmare. La sua perdita è una ferita profonda, ingiusta, che sconvolge tutti noi“.

L’ASD Maschito ha sottolineato le straordinarie qualità umane dell’atleta scomparso: “Vincenzo non era solo un talento straordinario in campo, un grande giocatore che ha indossato la nostra maglia con orgoglio, passione e dedizione ineguagliabili. Ma ciò che ricorderemo di lui con più forza è la persona meravigliosa che era fuori dal campo: Una persona incredibilmente sensibile, sempre pronta ad ascoltare e a offrire conforto“.