Serie A incredula, arriva un altro esonero: mai così male

Si tratta di un momento, quello attuale, davvero assai complicato per quanto riguarda gli allenatori: altro esonero.

Si tratta di un momento davvero molto complicato per quanto riguarda varie squadre e i loro stessi allenatori. Spesso, purtroppo, il ruolo di tecnico di un club può fare un po’ da parafulmine, considerando che a lui vanno le responsabilità di staff, rosa e risultati in mezzo al campo.

In alcuni casi non solo non ci sono problemi ma arrivano anche risultati sostanzialmente eccezionali, mentre in altri casi ancora purtroppo le difficoltà non mancano affatto e in caso di situazione troppo critica le società possono anche decidere di sollevare dall’incarico il gruppo di lavoro che è stato scelto per tale mansione.

In Serie A abbiamo visto come Atalanta e Fiorentina hanno deciso di dire basta alla guida tecnica di Juric e Pioli, ma non sarebbero le uniche società a fare questa valutazione: un altro esonero, a quanto pare, è veramente vicino ad avvenire.

Altro esonero in vista: chi è a rischio

Sergio Conceicao, dopo l’esperienza amara con il Milan, è a rischio anche all’Al Ittihad in Arabia Saudita. Nelle prossime settimane potrebbe essere effettivamente esonerato, dopo essere arrivato in sostituzione di Laurent Blanc. Si tratta di uno dei club più quotati e competitivi d’Asia, costruito per arrivare in fondo sia in ambito nazionale che nelle competizioni intercontinentali. Dopo essere stato chiamato per ottenere risultati davvero importanti, nelle prime quattro partite da allenatore ha ottenuto soltanto due punti.

Secondo Foot Mercato, poi, l’ultima sconfitta contro l’Al Ahli potrebbe portare a un esonero quasi immediato per l’allenatore portoghese. Non soltanto per i risultati ottenuti e non ottenuti, ma anche per favorire gli equilibri interni dello spogliatoio. Al momento, infatti, per Conceicao ci sarebbero non poche difficoltà per quanto riguarda la comunicazione con i calciatori sauditi, soprattutto perché alcuni calciatori faticano a comprendere e capire al 100% lo stile assai diretto del tecnico ex Milan, che evidentemente non sta funzionando particolarmente a livello tattico e di comunicazione.

Essendoci al momento un clima molto teso nella squadra, al di là dei risultati negativi che stiamo considerando attualmente, il club sta valutando se Conceicao è l’uomo giusto per risollevare un club che ha bisogno di certezze e ritrovarsi al più presto. Per l’allenatore iberico, si tratta di un’altra avventura molto complicata dopo quella vissuta sulla panchina del Milan nella prima parte del 2025. Staremo a vedere quali saranno le decisioni prese prossimamente.