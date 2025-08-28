Il sorteggio Champions è una vera e propria mazzata per l’Inter: nonostante la prima fascia tante avversarie molto forti.

La stagione dell’Inter è cominciata come meglio non si poteva. I nerazzurri hanno esordito con un perentorio 5-0 nei confronti del Torino: davanti al pubblico di San Siro gli uomini di Chivu si sono imposti grazie alle reti di Bastoni, Thuram (doppietta), Lautaro Martinez e il nuovo acquisto Bonny. L’Inter ha lanciato subito un segnale al Napoli campione d’Italia in carica e alle altre pretendenti al titolo: l’obiettivo è riprendersi quel tricolore scucitole proprio dai partenopei nel rush finale dello scorso campionato.

I tifosi attendono però di vedere all’opera Lautaro e compagni anche nei match di Champions League per capire il reale valore della squadra. Non è un segreto che il sogno del popolo nerazzurro è quello di ripetere la cavalcata dello scorso anno, magari stavolta con un esito diverso in finale. Ma quali sono le avversarie che l’Inter potrebbe incontrare nella League Phase?

Lo sapremo già nelle prossime ore: alle 17:45 è infatti previsto il sorteggio che decreterà le squadre con cui dovranno misurarsi le italiane nel maxi girone di Champions. Nel frattempo ci si può basare sulle simulazioni del sito Drawsimulator.com. Per quanto riguarda l’Inter ci sono avversarie durissime: nonostante la presenza in prima fascia dei nerazzurri la simulazione ha fatto uscire sia il Barcellona che il Manchester City come squadre che la truppa di Chivu dovrà affrontare nella League Phase.

Simulazione sorteggio Champions, che botta per l’Inter: avversarie durissime

E non è tutto, perché sempre la simulazione mette di fronte ai nerazzurri anche una squadra molto forte come il Bayer Leverkusen, l’Athletic Bilbao dei fratelli Williams e le insidiose Eintracht Francoforte e Sporting Lisbona. La simulazione fa uscire poi anche i kazaki del Kairat, senza dubbio il match meno complicato per l’Inter.

I nerazzurri possono comunque sorridere, dato che il calendario della Juventus – sempre stando alla simulazione – è decisamente peggiore. Drawsimulator.com assegna ai bianconeri Manchester City, Barcellona e Arsenal, oltre a Benfica, PSV e Sporting Lisbona: solo Union Saint-Gilloise e Ferencvaros appaiono come partite agevoli.

Il simulatore mette di fronte al Napoli squadre come Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid e Villarreal, ma anche Tottenham e Galatasaray: anche per i partenopei le sfide un po’ più agevoli sono due, ovvero quelle contro Bodo Glimt e Kairat Almaty. Infine l’Atalanta: nella simulazione i bergamaschi affronterebbero Bayern Monaco, Barcellona e Arsenal, oltre a Villarreal, Ajax, Marsiglia, Galatasaray e Kairat Almaty.