Svezia-Italia femminile 1-1, la rete di Giacinti non basta alle azzurre di superare le nordiche, che la riprendono all’ultimo

All’Eleda Stadion di Malmo l’Italia femminile subisce la beffa all’ultimo dalla Svezia nella prima gara del girone di ritorno di Nations League.

Alle azzurre non basta il gol nella ripresa di Giacinti per agganciare in classifica proprio le svedesi, che mantengono a +3 il distacco grazie al gol di Sembrant al 96′. Prima sempre la Spagna prima sempre lontana (12 punti per le Furie Rosse).

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG