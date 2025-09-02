Il Napoli deve fare i conti con un cambiamento che riguarda il calendario di Serie A: tutto stravolto per i partenopei.

Il Napoli di Antonio Conte è a punteggio pieno dopo due giornate. La rete siglata da Zambo Anguissa all’ultimo sussulto del match del Maradona contro il Cagliari è valsa tre punti preziosissimi: un gol che permette ai partenopei di rimanere in testa assieme a Juve, Roma e la sorprendente Cremonese di Davide Nicola.

Ora arriva la sosta per le Nazionali, con Conte che cercherà comunque di capire come migliorare il suo Napoli e affrontare al meglio le prossime sfide. Alla ripartenza, infatti, gli azzurri sono attesi da una trasferta molto difficile: sabato 13 settembre i campioni d’Italia in carica scenderanno in campo a Firenze contro i viola di Pioli.

Finora la Fiorentina ha raccolto solo due pareggi nelle prime due gare contro Cagliari e Torino: l’obiettivo dei gigliati è quello di andare a caccia della prima vittoria, magari partendo proprio dal big match contro il Napoli di Conte. Proprio in queste ore è arrivata una notizia che rende la gara del Franchi ancora più complicata per il Napoli.

Ultim’ora Serie A: cambia il calendario, coinvolto il Napoli

La prefettura ha infatti deciso di adottare importanti misure di sicurezza perché la gara è considerata ad alto rischio. Come riportato anche dal quotidiano Il Mattino, infatti, in occasione di Fiorentina-Napoli la capienza del settore ospiti del Franchi non sarà superiore a 340 posti. Anche per questo motivo il Viminale è orientato a imporre il divieto di trasferta per i residenti in Campania a Firenze.

Tuttavia si sta prendendo in esame anche un’altra soluzione, ovvero il cambio dell’orario. La richiesta che potrebbe essere avanzata alla Lega Calcio è quella di un anticipo pomeridiano del match: al momento, infatti, Fiorentina-Napoli è in programma alle ore 20:45 di sabato 13 settembre. L’idea è quindi quella di fare come già deciso per il derby Lazio-Roma del 21 settembre, programmato per le ore 12:30.

Infine sia la Questura che la Prefettura stanno lavorando per fare in modo che i tifosi del Napoli non sottoscrivano la tessera del tifoso viola per acquistare il biglietto in un altro settore dello stadio. Il settore ospiti del Franchi, con capienza limitata a 340 posti, sarà quindi aperto ai tifosi del Napoli con la tessera del club azzurro residenti nel resto d’Italia. Tutti coloro che proveranno a eludere i divieti, come chiarito dal Mattino, “potrebbero ritrovarsi con il biglietto cancellato all’ultimo secondo e una denuncia“.