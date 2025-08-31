Francesco Pio Esposito, da quando è stato confermato all’Inter, è sempre al centro dell’attenzione: cosa è successo stavolta.

Francesco Pio Esposito è un grande talento italiano. Sicuramente è ancora presto per parlare di un calciatore che può fare la differenza tanto all’Inter quanto in nazionale, tuttavia si tratta di un giocatore che deve crescere e ha tutto il potenziale per essere un giorno all’apice del calcio italiano ed europeo. Potenziale che, però, assolutamente va espresso sul campo.

Tuttavia, fatte queste doverose premesse, è anche normale che sia al centro dell’attenzione. Specialmente considerando il fatto che il centravanti italiano potrebbe arricchire non poco il movimento calcistico degli azzurri, soprattutto nel reparto offensivo a dir poco in difficoltà negli ultimi anni.

Comunque, sempre parlando del calciatore in questione, nelle ultime ore c’è stato annuncio forse a dir poco inaspettato. Scopriamo qualcosa di più riguardo a questo talento classe 2005.

Esposito, annuncio inaspettato: i dettagli

Ci sono davvero pochi momenti inaspettati e indimenticabili, per un calciatore, come quello di essere convocati dalla propria nazionale. Sicuramente le emozioni che hanno pervaso negli ultimi giorni Francesco Pio Esposito sono state enormi, e questo è assolutamente normale. Il giovane attaccante dell’Inter, almeno per il momento, si è fatto notare con un gol al Mondiale per Club contro il River Plate e un ottimo lavoro ocmpiuto in allenamento e in amichevole prima dell’inizio della stagione.

Adesso però si fa sul serio, ed è chiaro che andrà visto nelle partite ufficiali di Serie A e Champions League con la maglia dell’Inter. Tuttavia, in vista dei prossimi decisivi incontri della Nazionale italiana per la qualificazione al prossimo mondiale, un po’ a sorpresa avrà le sue prime chance di farsi notare in azzurro. Alla decisione del CT Gennaro gattuso, ha reagito sul proprio profilo Instagram ricondividendo la grafica della FIGC. Ma come ha preso l’opinione pubblica? Come spesso capita con notizie del genere, si sono le persone che l’hanno accolta con entusiasmo e chi invece avrebbe preferito ben altra scelta per l’attacco dell’Italia, sopratutto considerando che il calciatore nerazzurro non ha neanche un minuto in campionato all’attivo con l’Inter.

In ogni caso, questa decisione arriva in un periodo davvero complicato per il nostro movimento calcistico, quindi è anche comprensibile tutto sommato. Esposito dovrà certamente dimostrare sul campo di meritare la convocazione di Gattuso, e non ci sono dubbi sul fatto che se sta bene lo farà dal primo momento in cui verrà messo in campo. Al di là della giovane e tà e della poca esperienza a disposizione.