Una rivelazione clamorosa scuote la Serie A: Juventus e Inter al centro di un cambiamento destinato a lasciare il segno

Terminata la prima pausa per gli impegni delle Nazionali, anche se alcuni giocatori rientreranno più tardi nelle rispettive città, la Serie A si prepara a vivere il primo grande big match della stagione: il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Una delle sfide più attese del campionato, non solo per il valore delle due squadre ma anche per il momento particolare che entrambe stanno attraversando.

La Juventus arriva all’appuntamento con due vittorie consecutive contro Parma e Genoa, ed è attualmente a punteggio pieno. Grande protagonista dell’avvio bianconero è Dusan Vlahovic, autore del gol del 2-0 nella prima gara e del gol decisivo nel successo per 1-0 nella seconda. Il suo rendimento ha riacceso l’entusiasmo nell’ambiente juventino.

Ma il Derby d’Italia di quest’anno avrà un sapore ancora più speciale: per la prima volta dal 6 gennaio 1974, le due squadre saranno guidate da allenatori stranieri. Da una parte Igor Tudor, figura ormai centrale nel progetto Juve, dall’altra Cristian Chivu, leggenda interista oggi sulla panchina nerazzurra. Entrambi, icone del passato, ora si affrontano da tecnici nel presente.

La partita sarà fondamentale non solo per la classifica — in un inizio di stagione in cui ogni punto pesa — ma anche per il morale dei due ambienti. Se la Juve arriva con fiducia e convinzione, l’Inter è chiamata al riscatto dopo la pesante sconfitta subita contro l’Udinese, che ha sollevato più di un malumore tra tifosi e addetti ai lavori.

Nel frattempo, una svolta clamorosa delle ultime ore ha rivoluzionato non solo il Derby d’Italia, ma potrebbe cambiare per sempre anche la stessa Serie A.

Juve-Inter, una svolta stravolge la Serie A

A rendere ancora più speciale questa edizione del Derby d’Italia, una novità assoluta per il calcio italiano: farà il suo debutto la Ref Cam, una telecamera indossata direttamente dall’arbitro, che mostrerà ai telespettatori la sua prospettiva durante la gara.

Già sperimentata in Premier League, la Ref Cam verrà utilizzata per la prima volta in Serie A proprio in occasione di Juventus-Inter, che verrà diretta da Andrea Colombo, della sezione di Como. Si tratta di una microcamera ad alta risoluzione, integrata nell’abbigliamento del direttore di gara, che offrirà immagini esclusive da una visuale inedita.

Il suo utilizzo è previsto soprattutto durante il warm-up, le fasi di preparazione dei calci piazzati, e per alcuni replay selezionati durante la partita. Le immagini raccolte saranno disponibili anche per il VAR e faranno parte del set di telecamere ufficiali.

Una novità che promette di cambiare il modo di vivere il calcio, aumentando il coinvolgimento del pubblico e la trasparenza delle decisioni arbitrali.