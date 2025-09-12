L’annuncio ufficiale mette un punto definitivo alla vicenda che riguarda Ademola Lookman: l’Atalanta ha preso una decisione.

Ademola Lookman è stato senza dubbio uno dei protagonisti principali del calciomercato estivo. In tanti pensavano che l’assalto dell’Inter potesse portare rapidamente alla fumata bianca: i nerazzurri avevano ormai raggiunto l’accordo con l’attaccante nigeriano e l’offerta da 45 milioni di euro (42 di base fissa più 3 di bonus) presentata all’Atalanta pareva sufficiente per convincere la Dea a lasciarlo partire in direzione Appiano Gentile.

Invece, come noto, le cose sono andate in maniera totalmente diversa. La Dea ha rifiutato la proposta dell’Inter e ha fatto presente che avrebbe ascoltato solo offerte dall’estero per Lookman. Una posizione che i bergamaschi hanno tenuto fino alla fine, nonostante qualche nuovo tentativo di Marotta e Ausilio e le ‘proteste’ del giocatore che per settimane ha disertato gli allenamenti.

Il club di Viale della Liberazione ha quindi deciso di abbandonare la pista, preferendo rinforzare il centrocampo con l’arrivo di Andy Diouf dal Lens. Lookman non ha potuto fare altro che rientrare a Zingonia, dove ha cominciato a svolgere allenamenti individuali per ritrovare la piena forma. L’Atalanta non ha ricevuto proposte dall’estero per l’ex Leicester e Fulham, fatta eccezione per un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto a 28 milioni da parte del Bayern Monaco che gli orobici hanno prontamente rispedito al mittente.

Lookman, ora è davvero tutto finito: Juric ha deciso

La Dea ha punito Lookman mettendolo fuori rosa per qualche settimana. Il giocatore ha risposto positivamente alla convocazione della Nazionale nigeriana: il CT Eric Chelle lo ha schierato titolare sia nel match vinto 1-0 contro il Ruanda che in quello con il Sudafrica terminato in parità (1-1). Tutte e due le sfide erano valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale che si terrà nel 2026 in Canada, USA e Messico.

Il 27enne è rientrato a Bergamo e stando alle indiscrezioni ci sono buone possibilità che venga convocato per la gara contro il Lecce in programma domenica pomeriggio alle 15 al Gewiss Stadium. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo il tecnico dei bergamaschi, Ivan Juric, è intenzionato a richiamare in gruppo Lookman: l’allenatore croato può così tornare a disporre di uno dei giocatori più importanti della sua squadra.

Molto probabilmente contro il Lecce il nigeriano partirà dalla panchina. Cresce però la probabilità di vederlo in campo dal primo minuto nel primo match di Champions League contro i campioni in carica del PSG.