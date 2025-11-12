Via da Roma, che batosta per Sarri: è ufficiale

Lazio di nuovo in difficoltà: ora la società dovrà fare i conti con un addio anticipato. L’innesto di Sarri dice addio alla Capitale

La Lazio arriva alla sosta per le Nazionali con una pesantissima sconfitta subita contro l’Inter. Nella gara dell’11° giornata di Serie A, i biancocelesti sono usciti battuti da San Siro, in una partita che ha messo in evidenza l’enorme divario tra le due rose.

È importante ricordare che, a differenza delle altre big del campionato, la Lazio è l’unica squadra di Serie A che non ha potuto rinforzarsi nella sessione estiva per il blocco del mercato, mantenendo lo stesso gruppo della passata stagione. Maurizio Sarri ha dovuto quindi adattarsi e fare di necessità virtù, gestendo una rosa limitata e colpita da numerosi infortuni.

In vista della sessione di gennaio, la situazione per la società biancoceleste non si preannuncia più semplice: il club dovrà operare con una politica di saldo zero, cioè vendere prima di acquistare. Questo potrebbe comportare la cessione di elementi importanti, con inevitabili ripercussioni sull’assetto tattico e sulla qualità complessiva della squadra.

Lazio, Sarri costretto a dire addio al rinforzo a gennaio

Uno dei giocatori che potrebbe dire addio già nella prossima finestra di mercato è Christos Mandas. Il giovane portiere greco, dopo aver trovato maggiore spazio nella scorsa stagione sotto la gestione Baroni, quest’anno non ha ancora collezionato minuti ufficiali, complice il ritorno da titolare di Ivan Provedel. Mandas, oggi secondo portiere della Lazio, sta valutando seriamente il proprio futuro. A confermarlo è stato il suo agente Diego Tavano, che ai microfoni di Calcio con Fulmini ha lasciato intendere come l’esperienza del suo assistito a Roma possa essere giunta al capolinea.

“Mandas è un ragazzo fantastico che merita tanto. Il percorso era quello giusto, quello di farlo crescere, lui stava rispondendo alla grande e tutto andava nel verso giusto. Adesso le scelte sono diverse, non le discuto”, ha dichiarato l’agente, che ha anche sottolineato: “Sicuramente c’è una perdita del valore del giocatore da parte dell’azienda Lazio”.

“Abbiamo parlato con dei club inglesi, non top, che volevano mettere molti soldi. A gennaio si potrà valutare una cessione del giocatore, ma sicuramente a molto meno. Lo abbiamo portato a 1 milione di euro e oggi vale almeno 10, la richiesta della Lazio è molto più alta”, ha aggiunto Tavano.

Nonostante un contratto lungo – valido fino al 2029 – Mandas avrebbe già attirato l’interesse di diversi club europei. Il ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste ha ristabilito le gerarchie tra i pali, con Provedel saldo nel ruolo di titolare, rendendo così complicato per il greco trovare spazio. Il portiere, arrivato alla Lazio per circa 1 milione di euro, ha oggi una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni, cifra che garantirebbe comunque una notevole plusvalenza per il club capitolino.

Va ricordato che solo un anno fa la Lazio aveva respinto un’offerta da 12 milioni di euro del Wolverhampton, con Lotito e Fabiani decisi a puntare sul giovane estremo difensore come futuro della porta biancoceleste. Oggi però lo scenario appare completamente cambiato, e il destino di Mandas sembra ormai segnato.