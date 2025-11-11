“Voglio l’Italia”, Icardi lascia Istanbul: annuncio ufficiale

L’attaccante argentino, Mauro Icardi, pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza turca: un clamoroso inaspettato ritorno

Uno dei destini più incerti e che potrebbe segnare un ritorno in Serie A è quello di Mauro Icardi. Attualmente in forza al Galatasaray, l’attaccante argentino potrebbe presto lasciare la Turchia per tornare in Italia: le ultime indiscrezioni sul suo futuro rivelano di un forte desiderio nel tornare nel campionato che lo ha definitivamente lanciato.

Stando alle ultime informazioni raccolte, un annuncio ufficiale potrebbe cambiare gli equilibri del campionato italiano, riportando in Serie A l’ex capitano storico dell’Inter.

Icardi, che compirà 33 anni il prossimo febbraio, sarebbe pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’esperienza in Turchia al Galatasaray: il suo possibile ritorno in Italia chiaramente già avrebbe attirato l’attenzione di diversi club pronti a puntare sulle sue prestazioni, e garantirsi così un attaccante dalla caratura internazionale.

Mauro Icardi torna in Italia: l’annuncio parla chiaro

L’indiscrezione arriva da Fotomac, noto portale turco, che rivela come anche la sua nuova fidanzata, China Suarez, modella e influencer argentina, abbia espresso il desiderio di lasciare Istanbul e trasferirsi in Italia. A rivelarlo sarebbe stata la giornalista Yanina Latorre, intervenuta al programma “Sálvese quien pueda” di America TV.

Il contratto di Icardi scade a fine stagione – il termine del contratto è infatti previsto per il 30 giugno 2026 – e, in caso di mancato rinnovo, l’attaccante potrebbe approdare in Italia a parametro zero, diventando uno svincolato di lusso, appetibile anche per club di medio livello. Il desiderio della compagna potrebbe quindi spingere Icardi a lasciare la Turchia e tornare nel campionato italiano.

Dopo il trasferimento dal Paris Saint-Germain al Galatasaray nel 2022, l’argentino è diventato rapidamente uno dei giocatori più seguiti dai tifosi turchi, che lo hanno considerato uno dei loro beniamini. Tuttavia, il futuro dell’attaccante appare sempre più incerto, anche per l’imminente scadenza del contratto.

Il suo agente ha dichiarato: “Inizieremo le trattative con i club interessati senza aspettare la fine della stagione”, confermando la volontà del calciatore di valutare già ora le possibili destinazioni, e potrebbe essere in linea con il desiderio della fidanzata di vivere in Italia, vicino alla famiglia.

Icardi attende ancora una decisione dal Galatasaray e ha dichiarato che si baserà su quella per prendere eventuali decisioni sul suo futuro. Qualora decidesse di tornare in Italia, uno dei club che potrebbe interessarsi concretamente a lui è il Torino, che avrebbe già messo nel mirino l’argentino.