Il difensore del Torino Raoul Bellanova, ex Inter, ha parlato all’intervallo della sfida tra i due club: le sue dichiarazioni

Ora tra le fila del Torino, l’ex Inter Raoul Bellanova parla così al 45′ del match della 9^ di Serie A tra i due club.

LE PAROLE- «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra di grandi campioni, però noi non abbiamo paura di nessuno e siamo venuti qui stasera per vincere e non per difenderci e portare a casa un punto. Nella seconda parte abbiamo preso coraggio perché siamo partiti un po’ timidi secondo me. Abbiamo avuto tante occasioni e adesso dobbiamo stare concentrati perché con queste squadre basta abbassare un minimo la concentrazione e ti fanno gol».

LA LIVE DEL MATCH

L’articolo Bellanova al 45′ a DAZN: «Non abbiamo paura di nessuno» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG