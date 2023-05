Massimo Brambati ha commentato a Tmw la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Milan in Champions League

Brambati ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Milan:

“Sono convinto che il Milan dal punto divista psicologico abbia avuto un cambiamento sul gol di Dzeko, che ha completamente sovvertito la partita. Nei primi 7′ non era l’Inter vista dopo e il Milan non era quello visto dopo. La fragilità del Milan è emersa, così come la grandezza e superiorità dell’Inter che ha le individualità più spiccate. Gol di Dzeko? Il genio è chi mette Calabria su di lui, ci andava Tomori“.

L’articolo Brambati: «Nei primi 7′ era un’altra partita. Un genio chi ha messo Calabria su Dzeko» proviene da Inter News 24.

