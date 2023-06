Simpatico siparietto tra Marcelo Brozovic e Fabrizio Biasin, pubblicato dal giornalista sui propri social in merito alla loro chat

Marcelo Brozovic fa finta di nulla nelle risposte date in chat privata a Fabrizio Biasin, in merito al suo imminente addio all’Inter per approdare all’Al Nassr. Ironia o scaramanzia Questa la chat tra i due, pubblicata dal giornalista sul proprio account Twitter.

Biasin scrive: «Ah, quanto mi mancherai. Grazie di tutto Marcé». Il centrocampista risponde così: « C***o è? Tutti mi salutano e io non ho parlato con nessuno ».

