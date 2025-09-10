L’ex tecnico del Parma è chiamato a un rientro impegnativo contro la Juventus di Igor Tudor. Il futuro di Chivu è già finito sotto osservazione e il rischio esonero è concreto.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: tra tre giorni la Serie A riaccende i riflettori e per l’Inter il ritorno in campo non sarà certo dei più morbidi. Al termine della sosta per le Nazionali, infatti, i nerazzurri saranno di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus, in una gara che vale molto di più dei tre punti in palio. Per Cristian Chivu si tratta di un appuntamento che può assumere i contorni di un vero e proprio crocevia stagionale. L’allenatore rumeno, subentrato all’eredità di Simone Inzaghi, ha iniziato la sua avventura con la goleada al Torino, segnale incoraggiante che aveva illuso l’ambiente sulla possibilità di una ripartenza immediata. Ma il brusco stop interno contro l’Udinese ha riportato la realtà a galla: l’Inter non è ancora una macchina perfetta, anzi mostra crepe di concentrazione e continuità che vanno colmate in fretta.

Il calendario, però, non concede tregua. A Torino la pressione sarà massima, perché la Juventus di Igor Tudor si presenta con sei punti in due gare e un Vlahovic ritrovato. Vincere contro un avversario così lanciato significherebbe non solo cancellare la delusione friulana, ma anche lanciare un messaggio forte al campionato. Al contrario, un ko rischierebbe di trasformarsi in una ferita difficile da rimarginare, soprattutto dal punto di vista psicologico. E se è vero che il pareggio può salvare momentaneamente la faccia, è altrettanto evidente che non soddisferebbe né la piazza bianconera né quella nerazzurra. Tutti gli occhi, inevitabilmente, saranno puntati su Chivu. La gestione tattica, la capacità di leggere i momenti e soprattutto la tenuta caratteriale del gruppo dipenderanno anche dalle sue scelte. Per lui, insomma, la sfida di sabato potrebbe diventare il primo vero esame della stagione.

Juve-Inter, Orlando: “Chivu deve dare risposte”

A sottolineare il peso della prossima giornata di campionato è intervenuto Massimo Orlando, ex centrocampista di Serie A, che ai microfoni di TMW Radio ha individuato proprio nell’Inter una delle squadre più attese: “L’Inter deve dare una risposta dopo il ko contro l’Udinese. Ora deve metterci qualcosa di suo anche Chivu, che è sotto esame anche lui”. Parole che riflettono di certo il pensiero di molti e che lasciano intendere come il tecnico rumeno non possa più nascondersi dietro l’alibi della fase di assestamento. Le prime due giornate hanno già mostrato due volti molto diversi della sua squadra: quello spumeggiante e travolgente visto con il Torino, e quello fragile e disorientato emerso contro l’Udinese.

Secondo Orlando, la stagione dell’Inter passa inevitabilmente dalla capacità di trovare un equilibrio e un’identità chiara. Non basta affidarsi al talento dei singoli, serve la mano dell’allenatore. E per Chivu, sabato a Torino, si tratta dell’occasione perfetta per dimostrare che la sconfitta casalinga è stata solo un incidente di percorso. La Serie A è appena agli inizi, ma in casa nerazzurra la pressione è già alle stelle: la sfida con la Juventus rischia di dire molto non solo sulla classifica, ma soprattutto sul futuro immediato della panchina di Chivu.