Chivu out, scelto Mourinho: scossone in casa Inter

L’Inter sta affrontando un percorso notevole sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, nonostante qualche voce di mercato non irrilevante.
L’Inter, nonostante tre sconfitte pesanti contro Udinese, Juventus e Napoli, sotto la guida tecnica di Cristian Chivu sta ottenendo risultati davvero importanti, e attualmente è in testa alla classifica di Serie A a pari merito con la Roma, mentre seguono a breve distanza Napoli e Milan.
Numeri considerevoli, che però non tolgono il fatto che l’arrivo di Chivu sulla panchina dei nerazzurri è stato preceduto da tante discussioni e considerazioni.
Sono stati valutati anche altri profilo, e a un certo punto dopo l’addio di Simone Inzaghi si è iniziato anche a parlare di un possibile quanto clamoroso ritorno di José Mourinho, l’allenatore che ha portato l’Inter sul tetto d’Europa per la prima volta dopo 45 anni. In ogni caso, di recente è tornato in voga il cognome del tecnico portoghese in chiave nerazzurra: scopriamo per quale motivo esattamente.
Mourinho-Inter, ancora una volta: i dettagli
In estate è stato José Mourinho stesso a smentire un possibile approdo a Milano dopo l’addio di Simone Inzaghi, con Cristian Chivu – suo ex calciatore – che è stato scelto per un ruolo così tanto importante e determinante. Giuseppe Marotta, che ha parlato agli studenti dell’executive master Management dello Sport, organizzato dalla Rcs Academy Business School, ha fatto riferimento proprio alla scelta di Chivu e alla decisione non solo di portare all’Inter, ma anche di valutare concretamente il ritorno di Mourinho nella prima squadra del club.
Ha iniziato il suo discorso dicendo che è a dir poco sorpreso che qualcuno sia stupito del fatto che Chivu sia così bravo ad allenare, dato che è stato scelto per i valori che effettivamente rappresenta. Da parte della dirigenza, continua Marotta, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. E poi ha aggiunto: “Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto… Se non avessi avuto coraggio, mi sarei pentito”.
Il Presidente e amministratore delegato dlel’Inter è apparso molto chiaro a riguardo di ciò, precisando che la scelta giusta è stata proprio quella di valutare e dare una possibilità a Chivu. Mourinho ha fatto la storia dell’Inter e del calcio in generale, ma sicuramente fare un’operazione nostalgia avrebbe potuto compromettere non poco l’equilibrio di un gruppo squadra che dopo la finale di Champions League contro il PSG è risultato essere non poco precario. Andare avanti e non voltarsi alle spalle, sostanzialmente, è stata la scelta giusta.