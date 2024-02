L’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, ha parlato così dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Lecce Inter, il tecnico dei salentini, Roberto D’Aversa, ha analizzato così la pesante sconfitta.

PARTITA – «Partita di stasera da dimenticare. Nel primo tempo e fino all’occasione avuta, i ragazzi hanno giocato alla pari con una grande squadra. Quando abbiamo concesso gli altri 2 gol, la partita è finita. Contenere questa Inter non è semplice, il rammarico è solo per questo. L’Inter sta dimostrando il suo valore nonn solo nel campionato italiano, ma anche europeo. Ora dobbiamo resettare e guardare alle prossime partite, con squadre più abbordabili per noi»

TIFOSI – «I tifosi sono stati encomiabili, ci hanno spinto per 90 minuti ed oltre. Pretendono giustamente che si faccia quello che abbiamo fatto per la maggior parte del campionato. L’Impegno non è mai mancato, e lo dimostra che in casa abbiamo fatto 19 punti su 24»

STATISTICHE – «Se si analizzano i numeri, stasera abbiamo tirato in porta 10 volte senza metterla dentro. In questo momento non mi preoccupo della parte realizzativa, ma di concedere gol facilmente. dipende anche dalle squadre che affronti, sicuramente deve esserci più convinzione nel realizzare i gol»

CALENDARIO – «Questo mese è molto importante, noi come Lecce non dobbiamo pensare di affrontare partite semplici. Affronteremo squadre dove possiamo cercare di fare meglio. Dobbiamo ragionare sui 50 minuti giocati alla pari con l’Inter e ripartire da qui. Poi normale che non si possa essere soddisfatti di una sconfitta in casa per 4-0»

L’articolo D’Aversa a Dazn: «Partita alla pari per 50′, poi è finita in quel momento» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG