Sono state rese note le formazioni ufficiali di Estonia e Belgio, che scenderanno in campo per le qualificazioni agli Europei

Estonia e Belgio stanno per scendere in campo per un match valevole per le qualificazioni agli Europei. Molta la curiosità intorno a Romelu Lukaku: non solo se sarà titolare o meno. La fascia da capitano affidata al centravanti dell’Inter è stato motivo di un caos nel ritiro che ha portato all’abbandono di Courtois.

ESTONIA (3-5-2): Hein; Peetson, Mets, Kuusk; Teniste, Poom, Kait, Miller, Syniavskyi; Sappinen, Ojamaa.

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Vranckx, Tielemans, Carrasco; Bakayoko, Lukaku, Tresor.

L’articolo Estonia-Belgio, le formazioni ufficiali: Lukaku dal 1′ con la fascia da capitano? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG