Yann Bisseck, centrale ormai promesso sposo dell’Inter, guiderà da capitano la Germania agli Europei U21 contro l’Israele

I tifosi dell’Inter potranno cominciare a vedere all’opera Yann Bisseck fin da subito: il difensore sta per scendere in campo nel match fra Germania ed Israele per gli Europei U21 con la fascia da capitano al braccio.

Queste le formazioni in campo:

GERMANIA: Atubolo, Vagnoman, Bisseck, Kraub, Keitel, Schade, Stiller, Moukoko, Matriciani, Huseinbasic, Netz.

ISRAELE: Peretz, Jaber, Cohen, Gandelman, Karzev, Gloukh, Turgeman, Revivo, Bilevi, Azoulay, Lemkin.

L’articolo Euro U21, Germania-Israele, le formazioni ufficiali: Bisseck capitano e dal 1′ proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG