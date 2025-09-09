Cristian Chivu è chiamato a emettere i primi verdetti dopo sole due giornate di campionato. E’ stato un flop colossale, tanto da non meritare neanche un minuto in campo.

L’attesa per il big match contro la Juventus cresce di giorno in giorno e in casa Inter le preoccupazioni non mancano. Cristian Chivu si ritroverà infatti a lavorare con il gruppo al completo soltanto a ridosso della sfida di sabato, quando rientreranno i tredici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Un numero che da solo dà l’idea di quanto pesi questo periodo sul piano della preparazione: la pausa, se da un lato consente di lavorare a chi resta ad Appiano, dall’altro mette a dura prova chi è chiamato a moltiplicare gli sforzi lontano da Milano. Il tecnico rumeno non dimentica certo la sconfitta casalinga con l’Udinese, un ko che ha ridimensionato le certezze maturate dopo la goleada contro il Torino. La squadra, in vista della trasferta di Torino, dovrà ritrovare equilibrio e soprattutto lucidità in entrambe le fasi. A preoccupare, in particolare, è il reparto offensivo: Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci dagli impegni con Argentina e Francia, rischiano di arrivare affaticati e senza la brillantezza necessaria per affrontare una difesa solida come quella bianconera.

Non se la passa meglio neanche la Juventus di Igor Tudor, anch’essa costretta a rinunciare a pezzi importanti durante la sosta. Ma è evidente che la pressione sarà tutta sulle spalle dei nerazzurri, chiamati a riscattare immediatamente il passo falso con i friulani. Nelle ultime ore si è acceso un faro particolare sul reparto arretrato interista. E più nello specifico su un giocatore che, dopo essere stato un pilastro del gruppo per anni, sembra ora faticare più del previsto: Stefan De Vrij.

De Vrij bocciato in nazionale: un campanello d’allarme anche per l’Inter

Le pagelle arrivate dall’Olanda non lasciano spazio a interpretazioni: contro la Lituania, Stefan De Vrij è stato protagonista in negativo, ricevendo addirittura un 4,5 da Voetbal Primeur. Il difensore, apparso poco brillante fin dai primi minuti, ha commesso un fallo ingenuo che ha spalancato la porta al 2-2 e, più in generale, non è riuscito a gestire con sicurezza palloni che in passato sarebbero stati ordinaria amministrazione. Un episodio che ha fatto scattare l’allarme, soprattutto perché arriva in un momento delicato della sua carriera. A 33 anni, il centrale olandese sta vivendo una fase di evidente calo. Alla Pinetina non ha ancora messo piede in campo in gare ufficiali in questa stagione, un dato che la dice lunga sulla fiducia – o meglio sulla mancanza di essa – da parte di Chivu.

Una parabola discendente che stride con l’immagine di leader difensivo che De Vrij aveva saputo costruire negli anni, diventando per lungo tempo una colonna portante accanto a compagni come Skriniar e Bastoni. Il crollo fisico e mentale mostrato con la maglia della nazionale potrebbe complicare ulteriormente le sue chance in nerazzurro. La concorrenza di elementi più giovani e dinamici non gioca a suo favore, e lo scenario rischia di diventare quello di un progressivo ridimensionamento del suo ruolo. Certo, l’esperienza resta un fattore che può tornare utile, ma gli errori in Olanda hanno acceso i riflettori su un problema che da tempo si intuiva: per De Vrij, non sarà facile ritagliarsi spazio in questa Inter.