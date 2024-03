Florenzi squalificato per Slavia Praga Milan: il terzino rossonero ammonito dopo 2′. Ecco cosa è successo

Dopo pochi secondi di Milan Slavia Praga, Florenzi è stato ammonito per un fallo con cui ha fermato in maniera irregolare la ripartenza dello Slavia Praga.

Un’ammonizione pesante in quanto il terzino ex Roma era diffidato e quindi salterà il match di ritorno così come la sfida in campionato contro l’Empoli in cui è stato squalificato dopo il match contro la Lazio.

