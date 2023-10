Il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, si è espresso così al termine del match vinto dai nerazzurri contro il Torino

Al termine di Torino-Inter, Davide Frattesi ha parlato così a Dazn.

SUI TRE PUNTI E I CAMBI – «Era importante perché poi c’è lo scontro domani sera che ci permetterà in un modo o nell’altro di allungare o restare in scia. Il Torino è sempre antipatico come avversario, siamo stati bravi nel primo tempo a tenere».

CAMBIA LA GESTIONE DELLE MIE ENERGIE? – «Devo imparare, anche l’infortunio che ho avuto è dovuto a questa foga che ho di andare sempre a 200 all’ora, credo che sia quello che conti e che fa la differenza in partita. Devo migliorare sotto questo punti di vista, anche altre persone mi dicono di andare più con calma negli allenamenti».

MI PIACE ENTRARE E DETERMINARE? – «Sì, è una delle mie caratteristiche. A partita in corso gli avversari magari sono più stanchi e si nota la differenza di passo. Si gioca ogni 3 giorni e non c’è alcun tipo di problema, avremo tutti il nostro spazio».

IO TITOLARE COL SALISBURGO? – «Ho tanta speranza, è chiaro che è diverso partire dall’inizio o entrare a gara in corso, anche a livello di fiducia. Sicuramente è meglio partite dall’inizio ma non è assolutamente un problema. Prima o dopo, l’importante è che si giochi».

PIÙ FACILE GIOCARE IN NAZIONALE O ALL’INTER? – «Oggi ero ancora un po’ avvelenato perché non mi sono piaciuto nell’ultima partita in Nazionale. Quando perdiamo ho sempre quei 2 giorni che non rispondo a nessuno. Poi bisogna scindere le due cose e tornare qui carichi. Sicuramente in Nazionale è bello perché rappresenti la nazione, qui è bello perché abbiamo tanti tifosi che ci seguono e un obiettivo grande da raggiungere».

L'articolo Frattesi a DAZN: «Devo imparare a gestire le energie. Partire dal 1′ o a gara in corso? Rispondo così» proviene da Inter News 24.

