Gatti al Milan, la Juve sgambetta Max Allegri: era il suo primo obiettivo

La situazione si è ribaltata in poche ore e non è una di quelle dinamiche lineari da mercato estivo, ma una di quelle storie in cui le trattative si incrociano e cambiano direzione all’improvviso. Perché Federico Gatti è finito nuovamente nel mirino del Milan, dopo l’interesse di gennaio, mentre la Juventus si muove su un altro fronte e si iscrive alla corsa per Mario Gila della Lazio.

Il punto è proprio questo incastro. Da una parte il Milan che accelera su Gatti, un profilo già pronto per la Serie A, uno che conosce il campionato e che può entrare subito nelle rotazioni senza troppe incognite. Dall’altra la Juve che cambia strada, o forse anticipa i tempi, e si porta su Gila, difensore più giovane di due anni, con caratteristiche diverse, ma che Igli Tare da tempo ha individuato come rinforzo ideale per dare equilibrio alla linea difensiva.

Intreccio Milan-Juve per Gila e Gatti

Non è solo una questione di nomi, ma proprio di costruzione. Gatti è uno che dà garanzie immediate, fisicità, presenza, quel tipo di difensore che sai già cosa ti può dare in un campionato lungo. Il Milan, in questo senso, si muove con una logica abbastanza chiara, cercando certezze più che scommesse. La Juventus invece sembra scegliere una strada leggermente diversa, anche se non completamente opposta, perché Gila è un profilo più tecnico, più mobile, ma con margini di crescita che possono diventare interessanti nel medio periodo.

Dentro questa operazione c’è anche il discorso legato a Massimiliano Allegri, perché Gila non era semplicemente un nome tra tanti, ma il primo su cui si stava lavorando per sistemare la difesa e questo cambia un po’ la prospettiva.

A prescindere da come andrà a finire, le squadre si muovono in vista della prossima stagione per rinforzare il reparto arretrato con giocatori che possano portare qualità e quantità, ma in modo diverso. La storia non è ancora chiusa ovviamente, perché quando il mercato si muove così, qualcosa resta sempre in sospeso.