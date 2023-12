Genoa Inter, Pavard verso il ritorno dal 1′ in difesa: le ultime sulla probabile formazione di Simone Inzaghi per il prossimo match

In vista di Genoa Inter, match della diciottesima giornata di campionato, Simone Inzaghi pensa alla miglior formazione da poter schierare. Il tecnico nerazzurro non sa ancora se recupererà o meno Denzel Dumfries per la panchina: l’olandese anche oggi si è allenato a parte.

Sarà del match ed ha chance di partire dall’inizio Benjamin Pavard. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come in avanti ci saranno Thuram e Lautaro, sugli esterni Darmian e Carlos Augusto, mentre a centrocampo resta da valutare Frattesi (assente nell’ultimo allenamento per febbre).

L’articolo Genoa Inter, Pavard verso il ritorno dal 1′: le ultime sulla probabile formazione proviene da Inter News 24.

