Infortunio Ilic: il centrocampista del Torino costretto ad uscire dopo appena 9 minuti contro la Fiorentina. I dettagli

Brutto infortunio per Ilic in Torino-Fiorentina: il centrocampista granata ha avuto la peggio in uno scontro con Biraghi e al 9′ di gioco ha chiesto il cambio a Juric, che ha messo Ricci.

Come riportato da Sky Sport, il problema potrebbe essere al ginocchio: accompagnato fuori dallo staff medico è una distorsione al ginocchio sinistro con l’interessamento della rotula. Domani gli esami per valutare l’entità dell’infortunio.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG