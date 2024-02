A San Siro, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Inter: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

A San Siro Atalanta e Inter si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

SINTESI INTER ATALANTA

FINISCE QUI

94′ AMMONIZIONE LOOKMAN. Fallo ai danni di Barella e cartellino giallo per il nigeriano.

93′ BAKKER! Tenta il tiro l’esterno nerazzurro, ma la palla finisce fuori

5 minuti di recupero

78′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro El Bilal Touré, fuori De Ketelaere.

75′ AMMONIZIONE BASTONI. Fallo ai danni di Adopo e cartellino giallo.

72′ CAMBIO PER L’INTER. Dentro Klassen, fuori Frattesi

71′ GOAL FRATETSI! Punizione per l’Inter, Frattesi stacca di testa avendo la meglio su Pasalic e firma per il 4-0.

70′ AMMONIZIONE BAKKER. Fallo dell’esterno ai danni di Dumfries e ammonizione.

67′ CAMBI PER L’INTER: Dentro Sanchez, Carlos Augusto, fuori Dimarco e Lautaro Martinez.

66′ Incursione di Zappacosta tentando un traversone all’interno dell’area, ma l’azione sfuma.

61′ CAMBIO PER L’INTER: Dentro Frattesi per Mkhitaryan

60′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Hien, Bakker, Adopo, Lookman

53′ GOAL DELL’INTER. Palla a Lautaro che si fa parare il rigore da Carnesecchi che non trattiene con Dimarco che mette in rete.

49′ RIGORE PER L’INTER. Cross di Dimarco, la palla rimane in campo con Dumfries che tenta il cross con la palla che va a finire sul braccio di Hateboer. Controllo al VAR e calcio di rigore per l’Inter

47′ DIMARCO! Lancio lungo per l’esterno interista che tenta il tiro, ma Carnesecchi riesce a deviare.

46′ CAMBIO PER L’INTER: Dentro Dumfries, fuori Darmian.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO A SAN SIRO

46′ GRANDISSIMO RADDOPPIO DI LAUTARO MARTINEZ! Palla in mezzo per Lautaro Martinez che ha la meglio su Hateboer scaricando una conclusione che impietrisce pure Carnesecchi

Tre minuti di recupero

44′ CARTELLINO GIALLO PER EDERSON. Fallo a centrocampo del brasiliano e punizione per l’Inter

40′ KOLASINAC! Conclusione da lontano da parte del bosniaco, ma la palla finisce abbondantemente fuori. Timide reazioni dell’Atalanta.

39′ ALTRA OCCASIONE PER L’INTER! Lautaro Martinez dalla distanza fa scheggiare la traversa, raddoppio vicino.

33′ BARELLA! Calcio d’angolo per l’Inter, ribattuta di Carnesecchi con la palla che finisce a Barella la quale tenta la conclusione: palla fuori.

27′ MIRACOLO DI CARNESECCHI! Ripartenza nerazzurra con Darmian che potrebbe ribattere in rete sula destra, ma Carnesecchi para e salva il risultato.

25′ VANTAGGIO DELL’INTER! Lautaro per Mkhitaryan con Carnesecchi che esce ma non trattiene poi s’imbuca Darmian che mette il vantaggio nerazzurro.

24′ SI FA VEDERE LAUTARO! Lancio lungo dalla sinistra per Lautaro che tenta il tiro, ma il suo destro finisce alto.

22′ Cartellino giallo per Matteo Darmian per fallo su Djimsiti.

18′ RETE ANNULLATA ALL’INTER. Lancio lungo per Darmian che poi serve Mkhitaryan, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

15′ OCCASIONE ATALANTA: Cross di Zappacosta dalla sinistra, palla in mezzo dove Miranchuk intercetta e tenta il tiro, ma la palla finisce alta.

9′ GOAL ANNULLATO ALL’ATALANTA! Pasalic tenta il tiro, ma viene murata da Sommer, ribattuta dopo uno scontro tra Miranchuk e Bastoni poi Charles De Ketelaere mette in rete il pallone del vantaggio nerazzurro. L’arbitro controlla al VAR e la rete viene annullata per braccio largo di Miranchuk.

8′ Brutto pallone perso da parte di Ederson, ripartenza dell’Inter con palla verso Arnautovic, ma la difesa recupera.

4′ Pressing da parte dell’Inter in questi primi minuti di gioco.

È COMINCIATA INTER ATALANTA

